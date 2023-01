Milovník letadel David Hecl. Jako první Čech se stal kapitánem na největším dopravním letounu světa Airbusu A380, a to hned ve službách dvou světových společností – Emirates a Korean Air. | foto: Jan Zátorský , MAFRA

Usednout do letadla a letět na dovolenou – okamžik, na který se lidé mají těšit. Poslední dobou to ale bývá spíš hra o nervy: Projdu covidovou kontrolou? Nezruší mi let a odletí se mnou i můj kufr? „Loňské léto bylo v tomhle ohledu jiné, chyběla letadla, chyběl personál ve vzduchu i na zemi,“ říká David Hecl, první český pilot, který byl kapitánem největšího dopravního letadla Airbus A380 u dvou prestižních leteckých společností – Emirates a Korean Air.