Zemřel pilot a bývalý velitel českých vzdušných sil Ladislav Klíma, bylo mu 75 let. Na sociální síti Instagram to oznámily vzdušné síly české armády. Klíma v jejich čele stál od července 1997 do září 2001, tedy mimo jiné v době, kdy Česko vstoupilo do Severoatlantické aliance. Následně na vlastní žádost odešel do civilu.