„Bylo mi z něho fyzicky zle.“ Ke kritice Pikory se přidala i jeho dcera

Vladimír Pikora v pondělí v reakci na rozhovor jeho bývalé partnerky Markéty Šichtařové uvedl, že se mu situaci nechce komentovat, ale udělat to přesto musí. „Jediný, kdo tím utrpí, je našich sedm dětí. Jsem milující otec a nechci jim ubližovat,“ napsal.

Na to ale zareagovala jeho dcera, Barbora Pikorová. „Původně mi to přišlo vtipný, ale už mě můj uraženej tatík trošku vytáčí, když si uvědomím, jak dlouho jsem to musela řešit na terapiích, abych se pak dozvěděla, že je můj ‚milující otec‘,“ reagovala na svém profilu na Instagramu.

Na sociální síti mimo jiné tvrdí, že ji její otec nutil nahou koupat kocoura, zatímco si u toho „tahal ptáka.“ „Co teprve ten fakt, že jsem ve čtrnácti přes půl roku nebyla ani jeden den střízlivá, protože jsem doma nemohla vydržet a bála se domů přijít střízlivá? Že jsem s ním nebyla schopná být v jedné místnosti, protože mi z něj bylo fyzicky zle, ale zároveň jsem nemohla jíst jinde než v kuchyni, takže jsem zhubla natolik, že jsem ztratila menstruaci?“ popsala Pikorová, co jí podle ní otec způsobil.

Pikora přitom ještě před vyznáním své dcery tvrdil, že vše, co Šichtařová tvrdí, je lež. „Nic z toho nepotvrdily ani výpovědi našich dětí, ani psychologické posudky, které jsem v rozvodovém řízení musel podstoupit,“ napsal v prohlášení.

Všechny děti podle vyjádření ekonomky soud svěřil do péče matce. Starším soudní znalec z oblasti psychologie kontakt s otcem nedoporučil kvůli traumatizaci. Mladší děti, které si napjatou situaci doma nepamatují, podle Šichtařové s otcem komunikují.

Podle ekonomky bylo manželovo chování způsobeno jeho psychickou nemocí, konkrétně obsedantně kompulzivní poruchou. „Jeho chování se postupně měnilo a v domácnosti přibývalo věcí, které byly údajně kontaminované – nejprve mikroby, v pozdější fázi radioaktivitou. Partner se jich nesměl dotýkat a totéž platilo i pro zbytek rodiny, já i děti jsme je museli obcházet velkým obloukem,“ popsala ekonomka.

V pořadu Rozstřel pro portál iDNES.cz v úterý Šichtařová uvedla, že bere své vyznání za uzavřenou kapitolu. „To, že jsem vše mohla říct veřejně, je takový můj coming out, ale i tečka za tím vším. Jsem připravená na to, že přijde mnoho negativních reakcí i otázek. A já teď můžu každému odpovědět, že už jsem svoje řekla, ať si to přečte. Tím i trochu prosím lidi a novináře, aby se mě na to už neptali,“ řekla.