Místo motorovky máte pilníček, rýpl si Stanjura. Schillerová věští větší schodek

Udržet deficit státního rozpočtu na letošní rok pod 300 miliardami korun bude velmi obtížné. Jednotliví ministři dostali za úkor šetřit. V diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Debatovalo se i o kauze nejmenování Filipa Turka, kterou ministryně označila za problém na ústavní hraně.
V nedělním diskuzním pořadu ČT se mluvilo i o nečekaném obratu hnutí SPD, jehož poslanecký klub polemizuje nad podporou vlády kvůli pokračující muniční iniciativě. Ministryně financí Alena Schillerová se snažila situaci uklidnit a potvrdila, že o budoucnosti iniciativy bude jednat přímo šéf hnutí Andrej Babiš s vedením SPD. Tyto věci si řešíme na koaliční radě, která proběhne zítra. Přes média nic vzkazovat nebudu, odmítla v debatě Schillerová spekulace o krizi.

Zároveň ale dodala, že vláda už neplánuje do iniciativy vkládat další přímé finance ze státního rozpočtu – dosud byla podpora podle slov ministryně kryta v rámci rozpočtu vojenského zpravodajství.

Turkovi na ministerstvu chystám kancelář, prezident kádruje, řekl Macinka

„Je to otočka, ale otočka dobrým směrem,“ glosoval s úsměvem bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura. Podle něj je tento posun důkazem, že opoziční rétorika naráží na realitu a SPD vládu stejně podpoří.

„Někteří se prostě potřebovali zviditelnit, už dlouho nebyli vidět,“ reagoval Pikora na dotaz moderátora ohledně vnitrostranických třenic a útoků ze strany SPD, zejména poslanců Doležela a Foldyny.

„Ten dokument musí být čitelný. Kdyby to tam patřilo, tak to tam je,“ uťal debatu Vladimír Pikora (Motoristé sobě) s tím, že rozpočet a vládní priority by neměly být zatíženy nadbytečnými deklaracemi, které přímo nesouvisí s domácí hospodářskou stabilitou.

Je přeturkováno, míní Kalousek

Relativně klidná debata skončila ve chvíli, kdy přišlo na jméno Filipa Turka. Styl komunikace strany Motoristé sobě nenechal chladným exministra financí. Zbyněk Stanjura se pozastavil nad rétorikou, kterou hnutí často používá vůči prezidentovým rozhodnutím.

„Formulace ve stylu: na hrubý pytel hrubá záplata, to je poněkud zajímavý slovník,“ glosoval ironicky Stanjura projevy Motoristů. Podle něj se hnutí snaží maskovat nedostatek věcných argumentů útočným vystupováním.

Ukrajina je nejzkorumpovanější země, v Rusku nikdo nemá zlatý záchod, řekl Fiala

„Podejte kompetenční žalobu,“ vyzval Stanjura vládu ohledně prezidentovy neochoty jmenovat Turka ministrem. Pokud by totiž chtěla prokázat, že jsou její práva či kompetence kráceny, musela by se dle slov exministra financí bránit u soudu.

Bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek má za to, že „je prostě přeturkováno a neprospívá to vůbec nikomu“.

Ministryně financí Alena Schillerová musela čelit dotazům na Turkovy dřívější kontroverzní výroky, které v dopise se zdůvodněním nejmenování Turka zmínil prezident republiky, včetně připomínky tragického případu popálené romské holčičky.

„Filip Turek některé věci popírá, například tu popálenou holčičku a podobně,“ konstatovala stručně Schillerová. Místo detailů se však ministryně pokusila debatu přenést na právníky.

Za svým projevem si stojím, řekl Okamura. Macinka si pozve ukrajinského velvyslance

Schillerová připustila, že napětí kolem postavení Motoristů a jejich představitelů v rámci vládní koalice dosahuje ústavních rovin. „Každopádně to, že jsme na pomezí ústavního problému, je pravda,“ uznala ministryně v reakci na výzvy ke kompetenční žalobě.

Podobně jako u muniční iniciativy se i zde ministryně financí uchýlila k diskrétnosti: „Nechme to ústavním právníkům. My si přes média nic takto vzkazovat nebudeme,“ uzavřela téma s tím, že klíčová jednání se uskuteční za zavřenými dveřmi.

Motorovka na rozpočet?

Na dotaz moderátora, jestli se bude rozpočet pohybovat pod kritickou hranicí 300 miliard, odpověděla ministryně financí nejistě. „Ten deficit by se mohl pohybovat pod 300 miliardami korun, což bude velmi problematické,“ uvedla Schillerová s tím, že po všech ministrech bude vyžadovat plošné pětiprocentní škrty v provozních nákladech.

Zároveň si neopomněla rýpnout do svého předchůdce: „Návyky v minulé vládě byly velmi špatné, miliardy tam prostě chyběly.“

Zastání se Schillerové dostalo od Vladimíra Pikory. Ten v rámci pravicové perspektivy volá po ještě tvrdším postupu. „Pro nás je schodek velký problém. Musím ministryni pochválit, že se snaží škrtat u každého ministra. Naše priorita je: škrtat, škrtat, škrtat,“ prohlásil Pikora a slíbil ministryni v jejím snažení podporu.

Je pravděpodobné, že se schodek rozpočtu bude muset zvýšit, řekla Schillerová

Bývalý šéf financí Zbyněk Stanjura však nadšení Motoristů krotil a připomněl jim jejich předvolební sliby. „Vy jste se s Okamurou, pane Pikoro, předháněli v tom, kdo přijde s větší motorovkou na sekání státního rozpočtu. Zatím tu příležitost využíváte spíše jako pilníček,“ kontroval Stanjura. Odmítl také obvinění, že by jeho vláda porušovala zákon o rozpočtové odpovědnosti.

Do debaty vnesl právní problematiku rozpočtové politiky Miroslav Kalousek. Ten varoval, že debata o jednotlivých položkách zakrývá další problém „nerespektování“ pravidel.

„Dva a půl roku vláda ví, kde je strop. Kdo bude rozhodovat o tom, jaký další zákon může vláda ignorovat?“ ptal se znepokojený Kalousek. Podle něj je současné tempo zadlužování neudržitelné i vzhledem k tomu, že ekonomika není v recesi.

Místo motorovky máte pilníček, rýpl si Stanjura. Schillerová věští větší schodek

Další weby

