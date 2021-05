Kelímková záplava na Hradě. Zkroutil je žár svíček, či lidé kvůli větru?

Podobu pondělní pietní akce na Pražském hradě, kdy se 30 tisíc svíček za téměř 30 tisíc dosud zemřelých s covidem v Česku dalo do plastových kelímků, začali lidé kritizovat ještě v jejím průběhu. První svíčku zapálil sám prezident Miloš Zeman.

Svíčky byly podle Ovčáčka v kelímcích hned ze dvou důvodů. „Jako ochrana proti větru a zároveň právě plastové obaly na svíčky vytvářely po soumraku dojemnou atmosféru,“ uvedl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na dotaz iDNES.cz.

Některé však byly zkroucené, jak ukázala fotka z místa s komentářem fotoreportéra Lukáše Bíby. Podle některých názorů je zdeformovalo horko z plamenů.

Ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák to popřel a stěžoval si na manipulaci. „Tohle není zdeformované horkem, ale na části nádvoří to foukalo a někteří se snažili takto chránit svíčku, aby nezhasla. Byl jsem tam. Vy evidentně také, ale manipulujete,“ odpověděl Jindrák přímo Bíbovi pod jeho fotku.

Autor fotografie, která se stala v pondělí večer hitem sociálních sítí, odpověděl, že sice neviděl, jak k deformaci kelímků došlo, ale, že pokroucené kelímky mu pietní nepřipadají.

V úterý si na dezinformaci médií kvůli pokrouceným kelímkům při pietní akci na Hradu postěžoval na Twitteru i prezidentův mluvčí.

Jiří Ovčáček @PREZIDENTmluvci Jak funguje česká mainstreamová dezinformační scéna? Zveřejní jednu fotografii s pokrouceným obalem na svíčky. Snímek začne šířit na sociálních sítích. Dezinformační média zkritizují pietu na základě jedné fotografie. A pak máte realitu, která byla důstojná a jímavá ❤️ https://t.co/993AsfrIlZ oblíbit odpovědět

Pieta podle některých kritiků nebyla jen neuctivá, ale také neekologická, jelikož od července by se už plastové kelímky na evropský trh dostávat neměly a obchodníkům začne běžet rok na jejich výprodej.

Našli se ale i lidé, kteří se piety na Pražském hradu zastali. „Kdyby dal 30 tisíc svíček do kelímků od piva Havel, všem by nám to přišlo roztomilý. Prosím kritizujme Zemana za to špatný, co dělá, ne za takovéto ptákoviny,“ napsal například na Twitteru Daniel Hůle, který působí v humanitární organizaci Člověk v tísni.

Podobná pietní akce se konala před nedávnem také ve Švýcarsku. Na náměstí v hlavním městě Bernu se koncem února rozsvítilo 9 200 svíček za švýcarské zemřelé na covid. Svíčky se v tomto duchu zapalovaly na místě již potřetí od začátku pandemie. V kelímcích ale nebyly, tisíce jich byly jednoduše položeny v řadách na dlažbě.