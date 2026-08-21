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Památku padlých a obětí srpnových událostí roku 1968 si připomenou na Vinohradské třídě představitelé státu, pamětníci i široká veřejnost.
Úvodní slovo a zahájení slavnostních projevů už tradičně připadá na generálního ředitele Českého rozhlasu René Zavorala. Následovat bude kladení věnců u pamětní desky na budově rozhlasu.
K budově rozhlasu dorazí položit věnce také prezident republiky Petr Pavel, předseda Senátu Miloš Vystrčil, předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, velvyslanec Slovenska Martin Muránsky a pražský primátor Bohuslav Svoboda.
Dobové vysílání i festival na Výstavišti
V budově Českého rozhlasu je pro veřejnost připraven také doprovodný program. Otevřena je Galerie Vinohradská 12 s výstavou Praha volá svět! k 90. výročí stanice Radio Prague International. Návštěvníci si mohou z historických přístrojů poslechnout i dobové vysílání rozhlasu po drátě z 21. srpna 1968.
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Výročí invaze připomínají i další akce v hlavním městě. Na pražském Výstavišti se opět koná festival NeverMore 68, který se letos zaměřuje na téma emigrace a osudy lidí, kteří po srpnu 1968 odešli ze země.
Kvůli nepříznivé předpovědi počasí organizátoři přesunuli hlavní program do vnitřních prostor Křižíkových pavilonů B a C. Akce nabídne podcastovou a video stage, stánky neziskových organizací i tematické výstavy. Návštěvníci areálu se také mohou těšit na projekci prvního filmu z americké dílny Miloše Formana s názvem Taking Off.