O lék Pfizeru proti covidu Česko má zájem, hledá půl miliardy na zálohu

Podle ministerstva zdravotnictví mají vyjednávání podmínek nákupu pokračovat tento týden. Společnost Pfizer požaduje dopředu 10 až 15 procent ceny objednávky, což u 100 tisíc balení kusů může být až půl miliardy korun, které by Česko muselo zaplatit s předstihem. Upozornil na to jako první iRozhlas.cz.

Podle ekonomické náměstkyně Heleny Rögnerové stát tolik peněz v rozpočtovém provizoriu nesežene. Uvedla to podle zápisu na jednání klinické skupiny. Česko by tedy mohlo navrhnout, aby se objednávka rozdělila.

Lék zatím není schválený Evrospkou unií. Podle Evropské lékové agentury (EMA) ho mohou členské státy používat u dospělých, kterým hrozí těžká forma onemocnění.

Pavloxid podle klinických studií snižuje riziko těžkého průběhu skoro o 90 procent. Česko něj stojí i proto, že má fungovat i na novou, nakažlivější variantu omikron. Monoklonální protilátky proti této mutaci nezabírají. Omikron má přitom podle predikcí Státního zdravotního ústavu (SZÚ) na konci ledna v počtu nových nákaz převládat.

V prvním čtvrtletí letošního roku by podle něj měla dorazit dodávka protilátkového léku evusheld, určený bude pro lidi s těžkou poruchou imunity nebo po transplantaci. Měl by je při preventivním podání chránit až devět měsíců. Další protilátkový lék sotrovimab se očekává ve druhé polovině roku, kdy by měla dorazit hromadná objednávka zemí EU.

V současné době tvoří omikron podle dat z laboratoří asi 15 procent případů, v některých krajích i víc. Ústav zdravotnických informací a statistiky předpokládá, že poloviny podílu dosáhne v prvních deseti až patnácti dnech nového roku, do konce měsíce pak převládne.

Na vrcholu vlny epidemie omikronu se očekává až 50 tisíc případů za den. Menší podíl nakažených pravděpodobně bude potřebovat hospitalizaci, z většího počtu nakažených to ale bude stále velké množství. V nemocnicích tak může být až 7 tisíc pacientů s covidem-19 najednou a denně může přibývat i 900 nových.