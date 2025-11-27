Petronel s Uriášem vyrazili na Ukrajinu. Paramedikům dovezli sanitky

Herci Ivan Trojan a Jiří Dvořák vyrazili s humanitární pomocí na Ukrajinu. Sanitky a zdravotnický materiál, které se podařilo shromáždit díky sbírce projektu Paměť národa, vezli osobně a předali ukrajinské paramedičce s přezdívkou Čajka, s níž se seznámili letos v únoru v Praze na akci Společně za Ukrajinu.

Válka na Ukrajině

Na demonstraci na podporu napadené země vystoupila ukrajinská zdravotnice a Ivan Trojan její proslov tehdy překládal do češtiny. „Zasáhlo mě to. Cítil jsem potřebu se nějak zapojit,“ vzpomíná na setkání se statečnou ukrajinskou ženou herec.

Zapojil se tedy do charitativní sbírky, kterou na podporu zdravotnického pluku Čajky organizovala Paměť národa. Celkem se podařilo vybrat více než čtyři miliony korun. Za ty pořídili několik sanitek a zdravotnický materiál.

„Je toho tolik, že jsem si musel někoho zavolat na pomoc,“ říká Trojan za volantem jedné ze sanitek ve videu, které zveřejnila Paměť národa. A při cestě na Ukrajinu do vysílačky zahlásí: „Tady anděl, čerte, zařaď se.“

A z druhého vozu se ozývá čert Uriáš, herec Jiří Dvořák, Trojanův parťák z nezapomenutelné filmové série Anděl Páně. „Jen 1400 kilometrů a jsme v zemi, kde je válka. Kde pořád umírají nevinní lidé. A Čajka se je snaží zachránit,“ popisují herci svou misi.

Charlie One. Skupina D spustila další sbírku pro Ukrajinu, jmenuje se po Řehkovi

V Kyjevě předali auta a zdravotnické vybavení a s Čajkou si vyměnili i osobní dárky. Trojan dostal tradiční oděv - vyšyvanku, Čajce předali plakát Anděl Páně 2 se vzkazy v ukrajinštině a přáním, aby stejně jako v této pohádce i na Ukrajině dobro vyhrálo nad zlem.

Druhým osobním dárkem pak byla papírová lodička se svíčkou. „Věříme, že tahle lodička dopluje k svobodné Ukrajině,“ dodal Trojan. Čajka reagovala jednoznačně: „Zapálím ji v den vítězství Ukrajiny.“

Sanitky a lékařský materiál budou sloužit zdravotnickému oddílu, ve kterém paramedička Čajka zachraňuje životy vojákům na frontě už více než tři roky. Organizace Paměť národa v současné době chystá další sbírku, tentokrát na generátory a nabíjecí stanice, které pomohou Ukrajincům pomoci přečkat už čtvrtou válečnou zimu.

