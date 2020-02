Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček si ve středu vyzkoušel, jak vypadá práce s lidmi bez domova. Při návštěvě azylového domu jim rozléval gulášovou polévku.

„Vypadá velmi dobře, srovnatelná je u nás v kantýně,“ vtipkoval Petříček.

Někteří z návštěvníků azylového domu se nové obsluze divili. „Říkala jsem, co to je za fešáka. Takže když mi to řekli, bylo to velké překvapení,“ reaguje bezdomovkyně Simona. Na polévce si nakonec pochutnal i sám ministr.

