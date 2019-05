Střední Evropa chce mít v EU větší vliv, kouká po nejvyšších postech

„Středoevropské země očekávají, že by jednu ze čtyř nejvyšších funkcí v Evropské unii měl obsadit někdo z naší části Evropy,“ řekl Petříček. Po volbách do europarlamentu začala politická debata o obsazení stěžejních orgánů EU.

Hledá se nástupce Jean-Claude Junckera, předsedy Evropské komise. Největším favoritem je podle sázkových kanceláří zatím Manfred Weber. Německý europoslanec je mimo Brusel málo známý a ačkoliv má podporu kancléřky Merkelové, francouzský prezident Macron je proti a favorizuje dánskou kandidátku Margrethe Vestagerovou.



Orgány Evropské unie Evropská komise je politicky nezávislý, výkonný orgán EU. Odpovídá za předkládání návrhů nové evropské legislativy. Provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU. Evropský parlament má tři základní pravomoci - legislativní, rozpočtovou a kontrolní. Evropská rada vymezuje obecný politický směr a priority EU, tvoří ji nejvyšší představitelé členských států. Vysoký představitel pro zahraniční a bezpečnostní politiku je zodpovědný za společné provádění této politiky.

Dále proběhne politický souboj o post šéfa Evropské rady, který nahradí Donalda Tuska, o nového vysokého představitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku po Federice Mogherini a též o novém předsedovi europarlamentu. Petříček uvedl, že v tomto směru cítí pozitivní atmosféru.

„Ve střední Evropě máme jinou historickou zkušenost než v západní Evropě,“ uvedl Schenk. Podle něj je to patrné nejen v EU, ale i uvnitř Německa, kde obyvatelé bývalé komunistické Německé demokratické republiky mají k řadě věcí jiný přístup než obyvatelé dřívějšího západního Německa. „Musíme dostat přístupy střední Evropy i do hlavních měst, tedy do Berlína a do Bruselu,“ řekl Schenk.

Petříček také řekl, že nyní panuje příliš sporů mezi středoevropskými a západoevropskými členy EU. „Zaměřili jsme se až příliš na to, kde jsou rozdíly, přitom je toho mnohem víc, co nás spojuje. Máme společné zájmy,“ zdůraznil. Podle ministra je třeba, aby na obou stranách byla větší otevřenost k debatě a ochota naslouchat odlišným stanoviskům.