Petříček by skončil ve vládě, když neuspěje na sjezdu ČSSD

9:56 , aktualizováno 9:56

Pokud ministr zahraničí Tomáš Petříček neuspěje při volbě vedení ČSSD na sjezdu, vnímal by to tak, že nemá důvěru stranických kolegů a nejspíš by skončil i ve vládě. Petříček to řekl při setkání s novináři v Lidovém domě. Sociální demokracie podle něj musí oslovit znovu i liberální voliče ve velkých městech. ČSSD musí být ve vládě víc vidět.