Populisty máme, tak jako u vás, usadil Pavel sebevědomého moderátora BBC

„Jak hodláte vyhrát svůj boj s populismem, tady?“ zeptal se Pavla přímo v Praze moderátor Stephen Sackur, který je znám svým nesmlouvavým přístupem k vyzpovídaným osobám.

Pavel v rozhovoru zdůraznil, že populismus není problém pouze naší části Evropy. „Před pár lety jsme byli svědky obrovské vlny populismu ve Spojených státech. Viděli jsme to ve Spojeném království před brexitem a také v řadě dalších zemí. Populismus je hrozbou pro všechny demokracie obecně,“ připomněl.

Doplnil, že populismus ohrožuje demokracii. „Jediný způsob, jak se z této hrozby vymanit, je pomalý a velmi trpělivý proces říkat lidem pravdu, stavět argumenty na měřitelných faktech a pomalu získávat v lidech ztracenou důvěru.“

Pavel také řekl, že je vždy mnohem snazší dát tisíce slibů, aniž by se je splnily. „Je mnohem složitější obnovit důvěru, která byla v průběhu let roztříštěna populisty. Ale čas od času to může mít úspěch,“ pokrčil rameny.

Sackur, který se v rozhovoru ptal Pavla mimo jiné i na to, co zvolení bývalého generála NATO říká o odhodlání Evropanů pokračovat v ekonomické a vojenské podpoře Ukrajině, v minulosti „zatápěl“ třeba někdejšímu prezidentovi Václavovi Klausovi. A to když hovořil i Klasovu popírání globálního oteplování.

Sackur v roce 2007 hned v úvodu na Klause upřel pronikavý pohled výmluvně prozrazující pochybnosti o jeho příčetnosti a zeptal: „To myslíte vážně?“ Klaus ekologickou kampaň označil za spíše politicko-ideologický boj než za vědeckou záležitost. Prohlásil, že klimatické změny se opakují během celé existence Země a je prý tedy nepřijatelné nyní v období patrně malého oteplování bít na poplach.

Klaus se ohradil také proti tomu, že by vyjadřování jeho názorů, jímž se staví proti mnoha vědeckým kapacitám, mohlo být považováno za projev arogance. Z té naopak obvinil bývalého amerického viceprezidenta Alberta Gorea, který za účast v ekologické kampani dostal v roce 2007 Nobelovu cenu za mír. „(Al Gore) je apoštolem arogance stejně jako lidé kolem něho,“ prohlásil Klaus.