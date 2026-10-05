Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Odsouzený exposlanec Petr Wolf dostal rok navíc. Za to, že se vyhýbal vězení

Ivana Lesková
  9:55
Petr Wolf, bývalý ostravský poslanec za ČSSD, kterého soudy poslaly už v roce 2012 na šest let do vězení za dotační podvod, se nástupu roky vyhýbal. Teď dostal za maření výkonu úředního rozhodnutí dalších 12 měsíců odnětí svobody navíc – nepodmíněně. Verdikt si osobně vyslechl v pondělí dopoledne u Okresního soudu v Ostravě, kam jej dopravila eskorta z litoměřické věznice.

Wolf v pondělí prohlásil vinu a odmítl vypovídat. Samosoudce Tomáš Žatek při komentování výše trestu uvedl, že jako polehčující okolnost bere, že Wolf prohlásil vinu a přijal kritický náhled na své jednání. Za přitěžující naopak označil, že se velmi dlouhou dobu dopouštěl maření výkonu. Wolf se zařazuje do věznice s ostrahou.

Petr Wolf v dobách, kdy působil jako poslanec za ČSSD.
Uprchlý exposlanec Petr Wolf na snímku z července 2008
Petr Wolf
Nový obhájce Petra Wolfa, ostravský advokát Tomáš Miketa, chce jménem svého klienta brzy žádat o jeho předčasné propuštění z vězení.
7 fotografií

Exposlanec na dotaz soudce uvedl, že svého jednání lituje. Dodal ale, že pro opuštění země se tehdy rozhodl z důvodu obav o svůj život.

Žalobce i obhájce s trestem souhlasí a vzdali se odvolání.

Ačkoli s novým trestem za maření výkonu úředního rozhodnutí by si měl Wolf odsedět celkem sedm let, doufá, že na svobodu se dostane mnohem dříve. Wolfův nový obhájce, kterým se nedávno stal ostravský advokát Tomáš Miketa, chce jménem klienta žádat o předčasné propuštění. Na podání takové žádosti má Wolf zákonný nárok. Jako prvotrestaného by ho mohl soud propustit už po odpykání třetiny uloženého trestu vězení.

„Klient strávil rok v českém vězení a rok ve vazbě v Paraguayi, což se také započítává do délky trestu. Dva roky jsou třetinou z uložených šesti let. Teď k tomu ale musíme přičíst třetinu z vyměřené doby nového trestu, pak můžeme žádat o podmínečné propuštění,“ vysvětlil dříve Miketa. V pondělí u soudu uvedl, že o předčasné propuštění chtějí požádat v lednu.

Vězněného exposlance Wolfa čeká další soud. A patrně i předčasné propuštění

Před dvěma lety patřil exposlanec Petr Wolf mezi nejznámější české uprchlíky. Podle policie ze země utekl, aby se vyhnul pobytu ve vězení za dotační podvod. Wolf tvrdí, že mu nikdy nebyl oficiálně doručený rozsudek, a zmizel proto, že měl strach o život.

Podle pravomocného rozsudku z roku 2012 získal společně se svou manželkou na dva projekty dotace z ministerstva životního prostředí přes 11 milionů korun. Podle soudce manželé uvedli v žádostech nepřesné a nepravdivé údaje, navíc část peněz použili pro vlastní potřebu. Zneužít měli přibližně 4,38 milionu.

Petr Wolf za to nakonec dostal šest let vězení a pokutu pět milionů korun, jeho manželka Hana podmínku a pokutu jeden milion. Finanční tresty v celkové výši šesti milionů manželé později uhradili. Od počátku ale odmítali, že by zneužili dotace.

Wolf tvrdil a trvá na tom i dnes, že proces byl zpolitizovaný. Mělo jít o odvetu za to, že podpořil vládu pod vedením ODS. Předseda senátu Krajského soudu v Ostravě Miroslav Mucha, který vynesl prvoinstanční verdikt v lednu 2012, ale jeho tvrzení odmítl. „Šlo o zcela běžný kriminální delikt. Zastáváme jednoznačné stanovisko, že o žádný politický proces se nejedná,“ uvedl tehdy soudce.

Piju kávu s trojnásobným vrahem, vzpomínal Wolf

Wolf do vězení nenastoupil. Policie po něm pátrala od ledna 2013. Později se ukázalo, že odjel za hranice a usadil se v Paraguayi, kde podnikal a žádal o politický azyl. Dvakrát ho získal, ale ne na dlouho.

„Pravda je taková, že zdejší orgány mi už dvakrát politický azyl přiznaly. Ale soudy následně obě rozhodnutí zrušily. Důvod se mohu jen domnívat, ale nechci o něm spekulovat, abych si nezkomplikoval současné řízení. Moji právníci se totiž proti poslednímu zrušení odvolali,“ líčil Petr Wolf serveru iDNES.cz v době, kdy už čekal na verdikt v paraguayském vězení.

Předloni v září ho totiž na základě mezinárodního zatykače zadržela s pomocí Interpolu tamní policie. Přibližně rok pak strávil Wolf v zadržovací vazbě v hlavním městě Asunción – ve věznici v Tacumbú, která patří mezi nejnebezpečnější v zemi. „Ranní kávu piju s trojnásobným vrahem. Pak si povídám s různými lidmi. Je tu hrozná sebranka. Pedofilové, pašeráci drog...,“ popisoval loni v létě svůj život za mřížemi tamní věznice. „Někteří nabízejí, že seženou drogy. Nic takového nechci. Nakonec mnozí žebrají alespoň o pár drobných na jídlo,“ líčil bývalý poslanec.

Snídám s vrahem, čekám na azyl. Zpověď exposlance Wolfa z vězení v Paraguayi

Protože azylové řízení se protahovalo, Wolf se rozhodl je přerušit a souhlasil s vydáním do vlasti. V doprovodu policejní eskorty přiletěl na pražské letiště loni v říjnu. Putoval do vazby a pak do vězení. Nyní si šestašedesátiletý exposlanec odpykává trest v Litoměřicích.

Před vstupem do politiky působil Petr Wolf jako projektant, vysokoškolský pedagog a proděkan ekonomické fakulty VŠB-Technické univerzity Ostrava, pracoval také ve vedení firem Karnola a SME, podnikal v oblasti managementu a poradenství.

Jako sociální demokrat působil nejdříve v komunální politice v Ostravě-Mariánských Horách a Hulvákách. Poslancem se stal v roce 2006. O dva roky později ale ze strany odešel po sporu s jejím tehdejším šéfem Jiřím Paroubkem.

Wolf chystá webové stránky, kde řekne pravdu

I dnes trvá na tom, že je nevinný a dotační peníze nezneužil. Doufá, že ústavní stížnost, kterou nedávno podal, mu pomůže k novému projednání případu. O své nevině chce přesvědčit i veřejnost. Například tím, že s pomocí rodiny brzy zveřejní webové stránky, kde uvede, co a jak se podle něj odehrálo včetně politického pozadí. Popíše i situace, kdy mu neznámý pachatel vykradl poslaneckou kancelář, nebo kdy mu šlo podle jeho vlastních slov o život. Vše podle něj souviselo s politikou.

Uprchlý exposlanec Petr Wolf míří z vězení v Paraguayi do Česka. Požádal o vydání

V červnu roku 2008 Wolf veřejně prohlásil, že ho tehdejší šéf ČSSD Jiří Paroubek vydíral při prezidentské volbě. Tvrdil, že předseda strany mu pohrozil, že když nepodpoří kandidáta sociální demokracie Jana Švejnara, zveřejní informace o údajných nesrovnalostech jeho firmy při čerpání dotace.

Paroubek tehdy nařčení z vydírání striktně popřel a podal na Wolfa trestní oznámení pro pomluvu a poškozování dobrého jména. To ale policie později odložila.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží

Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u...

Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...

Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain

ilustrační snímek

Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...

OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty

Václav Havel na výletě s českými skauty. (1993)

Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...

Tělo nalezené ve Frýdeckém lese patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela

Na brífinku k nálezu mrtvého těla ve Frýdku-Místku vystoupili šéf kriminálky...

Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...

Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí

Koleje po 46 letech opět obousměrně spojují Vinohradskou a Škrétovu s...

Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...

Marvanová vypovídá v Dozimetru. Ocitla jsem se v mafii, uvedla

Hostem pořadu Rozstřel je senátorka a advokátka Hana Marvanová.

V pondělí se k Obvodnímu soudu pro Prahu 9 vrátila kauza Dozimetr. Jako svědkyně vypovídá bývalá pražská radní a současná senátorka a zastupitelka Hana Kordová Marvanová. Ta v inkriminované době...

5. října 2026,  aktualizováno  10:10

Muži se v Baltimoru hádali o parkovací místo, při přestřelce zabili 12letou dívku

V baltimorském sousedství došlo ke střelbě. (2. července 2023)

Dvanáctiletá dívka o víkendu zemřela v americkém státě Maryland během přestřelky, kterou podle policie patrně vyvolal spor o parkovací místo. Další čtyři lidé utrpěli při incidentu lehká zranění. Po...

5. října 2026  9:57

Odsouzený exposlanec Petr Wolf dostal rok navíc. Za to, že se vyhýbal vězení

Petr Wolf v dobách, kdy působil jako poslanec za ČSSD.

Petr Wolf, bývalý ostravský poslanec za ČSSD, kterého soudy poslaly už v roce 2012 na šest let do vězení za dotační podvod, se nástupu roky vyhýbal. Teď dostal za maření výkonu úředního rozhodnutí...

5. října 2026  9:55

Španělský premiér Sánchez vyhlásil uprostřed protestů předčasné volby

Španělský premiér Pedro Sánchez oznámil konání předčasných voleb. (5. října...

Španělský premiér Pedro Sánchez vyhlásil předčasné volby. Budou se konat v neděli 29. listopadu. V krátkém prohlášení z vládního paláce Moncloa řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici,...

5. října 2026  9:24,  aktualizováno  9:53

Jdou do každých komunálních voleb a bez úspěchu. Kdo jsou věční kandidáti?

Do voleb kandidují i letos, přestože už dříve nebyli úspěšní.

O zvolení v letošních komunálních volbách usilují tisíce lidí, pro které jde o nejméně pátou kandidaturu do zastupitelstev obcí. Ani na tom by nebylo tolik zvláštního, pokud by nešlo o kandidáty,...

5. října 2026  9:38

Volby v Brazílii rozhodne druhé kolo. Dle očekávání se střetnou Lula a Bolsonaro

Volby v Brazílii. Na snímku úřadující prezident Luiz Inácio Lula da Silva (5....

Prezidentské volby v Brazílii rozhodne druhé kolo, které se uskuteční 25. října. V nedělním prvním kole do něj postoupili pravicový senátor Flávio Bolsonaro a stávající hlava státu Luiz Inácio Lula...

5. října 2026  2:06,  aktualizováno  9:23

„Hradec stagnuje.“ Fiedler chce primátora, méně exhibicí a víc byznysu

Advokát Lukáš Fiedler vede kandidátku ANO v hradeckých komunálních volbách 2026.

První primátor v historii Hradce Králové pocházející z hnutí ANO? Šance Lukáše Fiedlera budou známé už brzy, zkušený advokát si však věří. Podle něj je načase, aby hradecké otěže převzal někdo více...

5. října 2026  9:15

Donald Trump vytvořil speciální jednotku pro svou „super inteligenci“

Jay Clayton vypovídá během slyšení před senátním výborem pro zpravodajské...

Prezident Spojených států Donald Trump ohlásil vytvoření Jednotky pro super inteligenci (SIF) pod vedením šéfa amerických tajných služeb (DNI) Jaye Claytona. Trump, který umělou inteligenci (AI)...

5. října 2026  9:14

I ti nejlepší si sáhli na dno sil. Hasiči v plné výstroji vyběhli 700 schodů na Žižkovskou věž

Mistrovství republiky dobrovolných hasičů na pražské Žižkovské věži. (3. října...

Sedm set třicet šest schodů do 34. patra schodištěm o šířce přibližně 120 centimetrů. I tenhle výběh na pražskou dominantu, Žižkovskou věž, museli o víkendu zvládnout dobrovolní hasiči v zásahových...

5. října 2026  9:08

Herec je námezdní dělník, který čeká, kdo se s čím ozve. Ivan Lupták o psaní i rolích

Ivan Lupták, známý hlavně díky roli v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2

Na otázky odpovídal Ivan Lupták klidným osobitým hlasem, který občas zabarvil vtipnějším tónem, nebo naopak dramatičtějším přednesem, až jsem si chvílemi připadala, že zrovna poslouchám audioknihu,...

5. října 2026  8:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pytel granulí může stát stovky navíc. Rozhoduje přitom hlavně to, co je uvnitř

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Dražší krmivo nemusí být automaticky kvalitnější než granule privátních značek. Při výběru se vyplatí otočit pytel a podívat se na složení, podíl živočišných proteinů nebo funkční látky. Rozdíl v...

5. října 2026  8:30

Na jihu Čech zasahovali u dvou nehod. Letadlo vyjelo z dráhy a spadl parašutista

Pilot s letadlem Sting RG nezvládl přistávací manévr na letišti Hosín a stroj...

Policisté v neděli na jihu Čech řešili nehodu letadla v Hosíně na Českobudějovicku a pád parašutisty v Blažejově na Jindřichohradecku. Posádka letadla vyvázla bez vážných zranění, výsadkář při dopadu...

4. října 2026  19:25,  aktualizováno  5. 10. 8:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.