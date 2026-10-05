Odsouzený exposlanec Petr Wolf dostal rok navíc. Za to, že se vyhýbal vězení

Wolf v pondělí prohlásil vinu a odmítl vypovídat. Samosoudce Tomáš Žatek při komentování výše trestu uvedl, že jako polehčující okolnost bere, že Wolf prohlásil vinu a přijal kritický náhled na své jednání. Za přitěžující naopak označil, že se velmi dlouhou dobu dopouštěl maření výkonu. Wolf se zařazuje do věznice s ostrahou.
Exposlanec na dotaz soudce uvedl, že svého jednání lituje. Dodal ale, že pro opuštění země se tehdy rozhodl z důvodu obav o svůj život.
Žalobce i obhájce s trestem souhlasí a vzdali se odvolání.
Ačkoli s novým trestem za maření výkonu úředního rozhodnutí by si měl Wolf odsedět celkem sedm let, doufá, že na svobodu se dostane mnohem dříve. Wolfův nový obhájce, kterým se nedávno stal ostravský advokát Tomáš Miketa, chce jménem klienta žádat o předčasné propuštění. Na podání takové žádosti má Wolf zákonný nárok. Jako prvotrestaného by ho mohl soud propustit už po odpykání třetiny uloženého trestu vězení.
„Klient strávil rok v českém vězení a rok ve vazbě v Paraguayi, což se také započítává do délky trestu. Dva roky jsou třetinou z uložených šesti let. Teď k tomu ale musíme přičíst třetinu z vyměřené doby nového trestu, pak můžeme žádat o podmínečné propuštění,“ vysvětlil dříve Miketa. V pondělí u soudu uvedl, že o předčasné propuštění chtějí požádat v lednu.
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Vězněného exposlance Wolfa čeká další soud. A patrně i předčasné propuštění
Před dvěma lety patřil exposlanec Petr Wolf mezi nejznámější české uprchlíky. Podle policie ze země utekl, aby se vyhnul pobytu ve vězení za dotační podvod. Wolf tvrdí, že mu nikdy nebyl oficiálně doručený rozsudek, a zmizel proto, že měl strach o život.
Podle pravomocného rozsudku z roku 2012 získal společně se svou manželkou na dva projekty dotace z ministerstva životního prostředí přes 11 milionů korun. Podle soudce manželé uvedli v žádostech nepřesné a nepravdivé údaje, navíc část peněz použili pro vlastní potřebu. Zneužít měli přibližně 4,38 milionu.
Petr Wolf za to nakonec dostal šest let vězení a pokutu pět milionů korun, jeho manželka Hana podmínku a pokutu jeden milion. Finanční tresty v celkové výši šesti milionů manželé později uhradili. Od počátku ale odmítali, že by zneužili dotace.
Wolf tvrdil a trvá na tom i dnes, že proces byl zpolitizovaný. Mělo jít o odvetu za to, že podpořil vládu pod vedením ODS. Předseda senátu Krajského soudu v Ostravě Miroslav Mucha, který vynesl prvoinstanční verdikt v lednu 2012, ale jeho tvrzení odmítl. „Šlo o zcela běžný kriminální delikt. Zastáváme jednoznačné stanovisko, že o žádný politický proces se nejedná,“ uvedl tehdy soudce.
Piju kávu s trojnásobným vrahem, vzpomínal Wolf
Wolf do vězení nenastoupil. Policie po něm pátrala od ledna 2013. Později se ukázalo, že odjel za hranice a usadil se v Paraguayi, kde podnikal a žádal o politický azyl. Dvakrát ho získal, ale ne na dlouho.
„Pravda je taková, že zdejší orgány mi už dvakrát politický azyl přiznaly. Ale soudy následně obě rozhodnutí zrušily. Důvod se mohu jen domnívat, ale nechci o něm spekulovat, abych si nezkomplikoval současné řízení. Moji právníci se totiž proti poslednímu zrušení odvolali,“ líčil Petr Wolf serveru iDNES.cz v době, kdy už čekal na verdikt v paraguayském vězení.
Předloni v září ho totiž na základě mezinárodního zatykače zadržela s pomocí Interpolu tamní policie. Přibližně rok pak strávil Wolf v zadržovací vazbě v hlavním městě Asunción – ve věznici v Tacumbú, která patří mezi nejnebezpečnější v zemi. „Ranní kávu piju s trojnásobným vrahem. Pak si povídám s různými lidmi. Je tu hrozná sebranka. Pedofilové, pašeráci drog...,“ popisoval loni v létě svůj život za mřížemi tamní věznice. „Někteří nabízejí, že seženou drogy. Nic takového nechci. Nakonec mnozí žebrají alespoň o pár drobných na jídlo,“ líčil bývalý poslanec.
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Snídám s vrahem, čekám na azyl. Zpověď exposlance Wolfa z vězení v Paraguayi
Protože azylové řízení se protahovalo, Wolf se rozhodl je přerušit a souhlasil s vydáním do vlasti. V doprovodu policejní eskorty přiletěl na pražské letiště loni v říjnu. Putoval do vazby a pak do vězení. Nyní si šestašedesátiletý exposlanec odpykává trest v Litoměřicích.
Před vstupem do politiky působil Petr Wolf jako projektant, vysokoškolský pedagog a proděkan ekonomické fakulty VŠB-Technické univerzity Ostrava, pracoval také ve vedení firem Karnola a SME, podnikal v oblasti managementu a poradenství.
Jako sociální demokrat působil nejdříve v komunální politice v Ostravě-Mariánských Horách a Hulvákách. Poslancem se stal v roce 2006. O dva roky později ale ze strany odešel po sporu s jejím tehdejším šéfem Jiřím Paroubkem.
Wolf chystá webové stránky, kde řekne pravdu
I dnes trvá na tom, že je nevinný a dotační peníze nezneužil. Doufá, že ústavní stížnost, kterou nedávno podal, mu pomůže k novému projednání případu. O své nevině chce přesvědčit i veřejnost. Například tím, že s pomocí rodiny brzy zveřejní webové stránky, kde uvede, co a jak se podle něj odehrálo včetně politického pozadí. Popíše i situace, kdy mu neznámý pachatel vykradl poslaneckou kancelář, nebo kdy mu šlo podle jeho vlastních slov o život. Vše podle něj souviselo s politikou.
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Uprchlý exposlanec Petr Wolf míří z vězení v Paraguayi do Česka. Požádal o vydání
V červnu roku 2008 Wolf veřejně prohlásil, že ho tehdejší šéf ČSSD Jiří Paroubek vydíral při prezidentské volbě. Tvrdil, že předseda strany mu pohrozil, že když nepodpoří kandidáta sociální demokracie Jana Švejnara, zveřejní informace o údajných nesrovnalostech jeho firmy při čerpání dotace.
Paroubek tehdy nařčení z vydírání striktně popřel a podal na Wolfa trestní oznámení pro pomluvu a poškozování dobrého jména. To ale policie později odložila.