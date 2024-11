Nedostatek sester bude bolestivější než nedostatek lékařů, líčí děkan fakulty

Celý článek je jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

O tom, že v Česku přibývá málo mladých lékařů a naopak hodně doktorů odchází do důchodu, se obecně ví. To by se sice už příští rok mohlo díky vládnímu programu z let 2018 až 2019, který zvýšil počet mediků na lékařských fakultách, zlepšit, ale řešit je třeba i další věci. „Problém je komplexní, jeho podstatou je kombinace stárnutí populace a rozvoje medicíny,“ říká profesor Petr Widimský, předseda Asociace děkanů lékařských fakult ČR a děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.