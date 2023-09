Je hlasem hasičů Plzeňského kraje. Ve volnu vyrábí unikátní nože

„Jsem mluvčím hasičů, donedávna jsem i držel služby a k požárům jezdil přímo jako hasič. Nyní převážně komunikuji s veřejností a přes média objasňuji nejen naše zásahy, ale například i výsledky šetření požárů. Nože jsou ale má vášeň a přitom to začalo jen jako pokus,“ říká Poncar, kterému přátelé neřeknou jinak než Uby.

První nůž si vyrobil ze skládačky. Tu objednal na internetu. Jinak řečeno, měl zvlášť hotovou čepel, na ní namontoval rukojeť, kterou dobrousil, upravil a nůž poté přebrousil. To mu ale nestačilo. „Tím jsem si to vyzkoušel. Byl to můj první nůž, ale nebylo to ono. Vlastně jsem ho jen složil, zkusil jsem si výrobu rukojeti. To pro mě těžké nebylo s ohledem i na mé vzdělání,“ říká Poncar.

Vystudovaný učitel dílen tak měl k výrobě blízko, nebál se vzít pilník nebo flexu do ruky či použít brusku. „To byla samozřejmě výhoda, manuální zručnost. Ale stejně jsem si četl vše možné o výrobě, doslova jsem hltal videa na Youtube. Proto můj druhý nůž už byl kompletně má vlastní práce, ale místo utrácení za drahé materiály jsem použil to, co bylo běžně k mání, vlastně takový odpad,“ dodává.

Hasič a nožíř v jedné osobě Petr Poncar při práci.

Svůj druhý nůž a první kompletně vyrobený udělal ze starého kotouče cirkulárky. Tak začíná mnoho nožířů, než si řemeslo osvojí. „Kotouč z cirkule, různá dřeva, později lepší materiál, nerezová ocel různých kvalit, kompozitní materiály. Od svých začátků jsem se posunul mnohem dál, ale vše chtělo čas,“ říká. Poncar používá i damaškovou ocel, na rukojeť nože například i fosilní dub, materiál starý tisíce let.

Nože všech tvarů z různých materiálů

Jeho nože jsou nejen jeho vizitkou, ale také zhmotněním přání zákazníků. Jejich požadavky jsou různé a Poncar musí umět nejen vyhovět, ale v případě zvláštních konstrukcí objasnit i případná negativa.

Nože, které vyrábí znají nejen uživatelé v Česku, ale i ve světě, kam své výrobky posílá. Nože obvykle dělá na zakázku po dohodě se zákazníkem. Vyrábí k nim i pouzdra, buď z takzvaného kydexu, na fotografii, nebo kožená.

„Za ta léta jsem vyrobil mnoho nožů. Od těch nejjednodušších po poměrně unikátní, které zákazníci mají jako svůj talisman, svého pomocníka, nebo se ten nůž stal formou daru. Třeba kolegovi, který odchází do civilu, k různým výročím. A to jak mužům, ty převládají, ale i ženám, které si stále častěji nachází k tomuto řemeslu cestu,“ vysvětluje Poncar a ukazuje nůž, který má barevnou rukojeť a fialové pouzdro. Dělal ale i různá růžová či červená.

Nože jim obvykle objednávají jejich manželé, ale není výjimkou, že se ozve žena sama. Má jasnou představu, jaký nůž chce a k čemu. „Ženy, když už si objednávají nůž, překvapí tím, jak k tomu přistupují. Přečtou si různé články, prohlédnou videa a pak už jen ladíme tvar, velikost, ale i třeba barvu rukojeti,“ říká nožíř, který školí i kurzy přežití, nebo základy takzvaného bushcraftu, tedy pohybu a žití v přírodě.

Ale i darování nože má svá specifika, pokud se chcete držet nepsaných pravidel. „Pokud vám někdo dá nůž, musíte mu dát třeba minci, nebo něco na oplátku. Jinak to přeřízne přátelství,“ vysvětluje Uby, jednu z pověr, která se k nožům váže.

Za nůž drobnou minci

„Říká se také, že by se nože neměly dávat jako svatební dary, protože ostré nože by mohly poškodit pevnost manželského svazku,“ dodává k pověrám, které ale někteří berou opravdu vážně.

Jeho nože si nachází cestu i k zákazníkům v zahraničí. „V Česku je nožířství stále velmi rozšířené. Kde kdo dělá nože různé kvality. Jsou specializované servery, diskuzní skupiny na sociálních sítích. Zákazníci si tak nachází moji práci i v cizině a to buď přímou referencí, tedy nůž má někdo z jejich okolí, a nebo náhodou. Prostě je zaujme fotka na sítích a spojí se se mnou. Nože tak mám ve zhruba deseti zemích světa,“ vysvětluje.

Petr Uby Poncar je mluvčím hasičů Plzeňského kraje, ale i známým nožířem.

Například v USA jsou poměrně populární různé veteránské výrobky, může jít o pražírnu kávy, která zaměstnává bývalé vojáky, hasiče, nebo policisty, případně třeba i výrobci pouzder na zbraně a dalších doplňků. Ti se těší velké oblibě a respektu. „To u nás běžné není. Když se mnou lidé řeší nůž, řeší ho s Petrem Poncarem, nebo Ubym. Ne mluvčím hasičů,“ vysvětluje, jak tomu je v Česku.

„Krásné hobby, ale svoji práci mám rád a vidím v ní smysl,“ odpovídá Uby na otázku, jestli by nechtěl nože vyrábět naplno, tedy nožířstvím se i živit. „V Česku je sice řada dobrých nožířů, ale těch, kteří se tím živí, tolik zase není a já vždy říkám, že je důležitá skromnost, proto je stále co se učit, ujít ještě kus cesty a pak? Nikdy neříkej nikdy, kdo ví, co bude za dva, tři, nebo pět let,“ dodává na závěr Petr Uby Poncar, hasič a nožíř v jedné osobě.