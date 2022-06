Jako Roma mě neobsloužili, říká konzul. Nediskriminujeme, oponuje restaurace

Už nebudu mlčet!

Co víc musí člověk udělat aby dokázal svému okolí, že je rovnoprávným? Celý život nás učí vystupovat slušně, mluvit spisovně, mít dobrou práci ..... a i když to člověk dělá, tak některým lidem to stále nestačí. Dnes to například nestačilo číšníkovi v přažské restauraci Švejk u stanice metra Můstek. Poprosil jsem o vodu s citronem a jídelní lístek, ale ani po 30ti minutách mi nic z toho nedonesl. Zákaznící kolem mě, kteří si objednali až po mě už měli dávno jí...dlo na stole a každou chvilku k nim chodil a ptal se jich jestli je vše v pořádku. Po několika pokusech o získání pozornosti čísníka, sice přišel, ale ani se neomluvil a neochotně přinesl malou plastovou láhev vody a položil ji na stůl a odešel. Po dalších 10ti minutách mi už došla trpělivost, zavolal jsem ho a řekl jsem mu, že o takovýto servis nemám zájem a že odcházím. A číšník odpověděl "No konečně"!

Mlčení a nic-nedělání opravdu nikam nevede. Je načase se ozvat, jinak se nic nezmění. Jsem Honorarní konzul republiky, do které bych se chtěl jednou vrátit a neobávat se předsudků, ale je potřeba ukázat prstem na tyto praktiky a začit tyto individua / organizace hnát k zodpovědnosti. Podobné incidenty se stali i mým kolegům dnes a včera během naši pracovní cesty s britskými učiteli. Proto vybízím všechny - pojďme společně zahanbit viníky diskriminačního jednání.

#uznebudumlcet