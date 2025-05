„Projeli jsme velkou část Ukrajiny,“ říká Petr Topič, který navštívil válečnou Ukrajinu už po několikáté. „Byla to náročná, dlouhá, ale smysluplná cesta, zejména kvůli pomoci, která se tam spolu s námi dostala.“

„Cestovali jsme po Doněcké, Slavjanské i Kyjevské oblasti. Projeli jsme zemi autem ze západu na východ – a je to opravdu zážitek, protože je to skutečně velká země. A všude tam nad vámi visí ta válka,“ doplňuje Adam Hájek.

Dronová válka bez slitování, frustrace z pomoci

Za poslední rok se podle Topiče radikálně změnila povaha bojů. „Před rokem se drony začínaly používat masivním způsobem. Dneska je dron dominantní bojový prvek. Voják, který opustí zákop, se okamžitě stává lovnou zvěří.“

„Když jsem loni říkal, že to je laboratoř budoucí války, tak teď už se ta válka vede,“ navazuje fotoreportér iDNES.cz. „A my můžeme jen uvažovat, kam se to posune dál. Umělá inteligence do toho stoprocentně nějakým způsobem vstoupí.“

Hájek doplňuje, že Ukrajina a Rusko přistupují k vývoji dronů odlišně: „Rusové to dělají centralizovaně, mají dva tři modely, na které vynakládají velké peníze. Ukrajinci to dělají decentralizovaně,“ konstatuje s tím, že každá brigáda má samostatné oddělení, kde se drony montují.

Soběstačnost menších jednotek má své výhody i stinné stránky. Už teď sami ukrajinští vojáci říkají, že se musí Ukrajina připravit na nekonečnou válku: „Vojáci si prostě říkají: musíme ze sebe udělat vojenskou velmoc. A ubránit se sami,“ shrnuje Hájek s narážkou na podobný model jako v Izraeli.

Vojáci už podle reportérů nemají iluze o mezinárodní pomoci. „Říkají si, že se zrovna Trump nějak probudil, ale zítra bude mít jinou náladu. Že se nemohou spoléhat na nikoho. Musí se ubránit sami,“ míní Hájek. „I kdyby Putin umřel, přijde někdo nový.“

A Topič k tomu dodává: „Oni si definují konec války jinak, než jak o tom mluvíme my. Ztráta území, třeba Krymu, je pro ně nemyslitelná.“

Každá brigáda má marketingového experta

Prezident Zelenskyj má podle nich podporu, ale spíš z nutnosti. „Kritické hlasy jsou velmi markantní, ale momentálně ho berou jako jedinou schůdnou alternativu,“ říká Topič. „A i když nemají rádi Zelenského, je to prostě teď jejich prezident. To je pro ně silný argument.“

V armádě tak vládne zvláštní kombinace frustrace a odhodlání. Ukrajinská armáda podle Adama Hájka funguje velmi decentralizovaně, což ji paradoxně posiluje. „Každá brigáda má vlastního marketingového experta, platí si reklamu, pořádá sbírky, je napojená na místní podnikatele.“

Drony i další technika jsou financovány zespodu, přímo od lidí: „Když zastavíte na benzínce, koupíte si kafíčko nebo natankujete, tak tím přispějete na drony,“ popisuje Hájek. „I byznys se zapojil. Technologický pokrok je naprosto neuvěřitelný.“

Životní podmínky v zázemí se výrazně liší od reality na frontě, ale všudypřítomné riziko zůstává. „V Kyjevě všechno funguje – obchody, restaurace, město šlape,“ říká Topič. „A pak to najednou zhasne. Ze tmy slyšíte vrčení dronů, výbuchy, střelbu protivzdušné obrany.“ I hlavní město tak žije v neustálé nejistotě.

Na východě je situace ještě drastičtější. „Tam je rovina, step. Není se kde ukrýt,“ pokračuje Adam Hájek. „Rusové se posouvají po centimetrech, ale za cenu obrovských ztrát.“ A Petr Topič doplňuje: „Každý metr dobytého území je vykoupen mrtvými.“

Ukrajinská armáda podle obou novinářů i přes všechno utrpení zůstává odhodlaná. „Třetím rokem vzdoruje Rusku. Ukrajinská armáda je momentálně nejlepší armádou v Evropě,“ uzavírá Petr Topič.