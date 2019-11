Současné závazky připomínají komunistickou éru, říká šéf ochránců přírody

Jaký byl život ochránců přírody před rokem 1989 a jaký je dnes?

V předrevoluční době se mnohdy ochránce přírody cítil platnější než dnes. Když se zamyslím nad tím, co ochráncům přírody nová doba vzala, tak je to čas. Před rokem 1989 bylo více času zaměřit se na jiné aktivity než pracovat. Dneska už to tak není, a je to hodně cítit. Náš svaz byl totiž vždycky postavený na dobrovolné práci. Naše organizace měla v roce 1989 asi 27 tisíc členů a stovky základních organizací po celé České republice. Lidé chtěli pro přírodu něco dělat a měli na to čas.