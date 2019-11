KOMENTÁŘ: V lázni správných názorů. Nejednotnost je spjatá s demokracií

Často slyšíme varování, že naši společnost rozvracejí „špatné“ názory a „nenávistná“ slova. Když to vezmu vážně, musím si položit otázku. Dejme tomu, že se společnost skutečně dá určitými výroky polarizovat, štěpit a rozvracet. Ale jak pak vysvětlit, že „správné“ názory a „dobrá“ slova nefungují obráceně, totiž jako sociální klih, který společnost zase sjednotí? Jistě to nebude kvůli příliš malému množství správných názorů a dobrých slov, protože veřejnoprávní rádio a televize i některé noviny a časopisy doslova přetékají správnými názory. Společnost to ale zřejmě nijak nesjednocuje, protože varování neutichají.