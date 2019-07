Rafaj dosazuje na antimonopolní úřad své blízké. Rozhodují o miliardách

Místostarosta Brno-střed Jiří Švachula (ANO) byl podle policie byl spojnicí mezi šéfem poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem a šéfem antimonopolního úřadu Petrem Rafajem. Muži podle konstrukce vyšetřovatelů manipulovali miliardový tendr na mýto. Policisté navíc Švachulu stíhají za manipulací milionových zakázek „jeho“ městské části.

Ještě před pár měsíci ale šéfovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Rafajovi naopak Švachula pomáhal posuzovat, zda tendry za miliardy napříč Českem probíhají podle zákona. Rafaj někdejšího majitele vinotéky a galerie za nejasných okolností dosadil do jedné z odborných komisí úřadu.

Pátrání MF DNES ovšem ukazuje, že to zdaleka není jediný sporný člen rozkladových komisí ÚOHS, které mají zásadní vliv na to, kdo v Česku získává veřejné zakázky za miliardy.

Rafaj do své instituce postupně jmenoval dceru Petru Rafajovou, jejího nynějšího manžela Petra Kubína, i své někdejší spolustraníky – lokální politiky z okolí Frýdku, odkud pochází. Nic mu v tom nebrání. Zákon jen vágně konstatuje, že to mají být odborníci.

Kvalifikace? Tajné

ÚOHS ovšem dlouhodobě odmítá říct, jakou kvalifikaci pro vytváření komplikovaných právních rozborů jednotliví členové komisí mají. A jejich aktuální jmenný seznam poskytuje pouze na žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím, dle kterého nemůže jinak.

Nejnověji tak úřad bez jakýchkoliv dalších podrobností přiznal, že mu radí jistý Petr Kubín. Podle zjištění MF DNES jde o muže, který se nedávno stal Rafajovým zetěm.

Kubína se redakci kontaktovat nepodařilo. Rafaj nezvedal telefon. Úřad odpověděl pouze obecně.

„Zastoupeni v komisích jsou odborníci na veřejné zakázky z advokacie, akademické sféry či komunální a státní správy bez ohledu na politickou příslušnost. Jmenování členů komise je plně v kompetenci předsedy ÚOHS. Pan Kubín (profesí právník) byl do rozkladové komise jmenován v roce 2019,“ uvedl mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda s tím, že Rafaj na další dotazy odpovídat nebude. Kubína ovšem jako člena komise v dokumentu, který má MF DNES k dispozici, uvádí už vloni v červnu.

V komisi Kubín vystřídal svou nynější ženu. Petra Rafajová, dnes Kubínová seděla v jedné z komisí od roku 2011 do roku 2015. Pak odešla dělat náměstkyni řediteli VZP.

Ještě před tím ovšem se svým otcem vyrazila na luxusní výlet na fotbal. Hostila je dopravní firma, jejíž kauzy ÚOHS posuzuje.

Jak už MF DNES informovala, výlet na fotbal do Amsterodamu se konal v roce 2015. Rafajovi cestovali na palubě letadla vypraveného dnes stíhaným fotbalovým bossem Miroslavem Peltou. A na pozvání obří dopravní firmy BusLine, jejíž stamilionové tendry ÚOHS posuzuje. I jejího tehdejšího šéfa Jiřího Vařila dnes policie stíhá za korupci.

„Já jsem se dozvěděl, že tam pojedu. Dcera měla v té době nějaký vztah s Vařilovými, tak to možná bylo kvůli tomu. To bych se musel zeptat,“ připustil dříve pro MF DNES Rafaj.

O jaký vztah se jednalo, to už však ani Rafaj, ani Kubínová (tehdy Rafajová) nekomentovali. Zato vydali obsáhlé prohlášení, v němž kategoricky vylučují, že by úřad ovlivňoval tendry ve prospěch liberecké firmy.

„Z celkem 30 návrhů a podnětů skončilo devět ve prospěch společnosti BusLine, 12 v neprospěch a v devíti případech bylo řízení zastaveno. Samo o sobě to zřetelně prokazuje nezávislost rozhodování úřadu,“ tvrdí mluvčí Švanda

Do komisí Rafaj najmenoval i další své blízké. Vedle vrcholových právníků tam zasedl také Ladislav Olšar, člen Rafajovy mateřské frýdecké buňky ČSSD, odkud šéf ÚOHS pochází

Kvalifikace z Bystřice

„Mohlo by se říct, že tam jenom sedím a šťourám se v nose, ale není to pravda,“ řekl MF DNES Olšar, který nemá vysokoškolské vzdělání. Jeho známost s Rafajem podle něj neměla s dosazením do komise co dělat. Na úřad prý vnáší zkušenosti dvanácti let, kdy starostoval v pětitisícové obci Bystřice.

„Zrovna v záležitosti firmy Kapsch jsem nerozhodoval, protože jsem nemohl přijet. Napsal jsem ale svůj názor písemně. Ze strany ministerstva byl tendr neprecizně připravený. Že by někdo z úřadu za někoho lobboval, to můžu vyloučit,“ rozhovořil se Olšar o kauze, v níž policisté Rafaje přistihli na schůzkách s Faltýnkem a Švachulou v brněnském hotelu Voroněž. Odposlechy interpretují vyšetřovatelé tak, že tam Rafaj Faltýnkovi slíbil jednat tak, jak chce Kapsch.

Podstatně uzavřenější než Olšar byl však ohledně své činnosti na ÚOHS kolega z ČSSD Jakub Kawulok, který zasedá v zastupitelstvu dvoutisícové obce Hrádek. Opět v okrese Frýdek-Místek. O tom, jakou má pro rozhodování v komisi ÚOHS kvalifikaci, odmítl hovořit.

„Mám porozumění pro vaši práci. Rozkladové komise jsou však plně v kompetenci úřadu a já mám povinnost mlčenlivosti,“ řekl Kawulok.

Česko je skoro evropský unikát. Vedle Slovenska je jednou z mála zemí, kde antimonopolní úřad funguje ve dvou stupních. Šéf úřadu Rafaj má pravomoc rozhodnutí svých podřízených zvrátit či výrazně snížit nařízenou pokutu. Poradním orgánem jsou mu v tom právě rozkladové komise.

V praxi právě to, co se na uzavřeném jednání odehraje, má na výsledek sporu zásadní dopad. „Předseda úřadu při svém rozhodování respektuje návrh rozkladové komise v dané věci, tedy se neodchyluje od návrhu rozhodnutí rozkladové komise,“ uvádí ředitelka Rafajova kabinetu Jiřina Valešová.



Rafaj jde tak daleko, že tají i jednací řád rozkladových komisí. A životopisy jejich členů odmítá poskytovat s odkazem na ochranu osobních údajů či prostě proto, že je nemá. Protikorupční sdružení Oživení se s ním o údaje dokonce roky soudilo. ÚOHS spor dotáhl až k Nejvyššímu správnímu soudu, který dal Oživení za pravdu. Antimonopolní úřad ovšem informace neposkytl dodnes. Zůstává tak jen obecná věta, kterou Rafajovi podřízení opakují na dotaz, jak jednotlivé lidi vybírají.



„Členové rozkladových komisí jsou jmenováni zejména z řad odborníků z oboru práva a ekonomie či oboru vztahujícího se k činnosti dané komise,“ uvádí Valešová.

Do Brna do úřadu přitom mnozí členové komisí nejezdí kvůli horentním odměnám. Za své rady sice dostávají až 450 korun za hodinu, v praxi to ani u jednoho z nich ročně nedělá víc než několik desítek tisíc. Rafajova dcera dokonce dle ÚOHS radila svému otci zadarmo.



Citlivé „info“

Mimořádně cenné jsou však informace a vliv, který členové komisí mají. Před rokem Hospodářské noviny upozornily, že Rafaj na přání premiéra Andreje Babiše dosadil do rozkladové komise, která řešila tendr na mýto, Jana Hrazdiru z kanceláře HKDW Legal.



Kapsch pak podal trestní oznámení na Hrazdiru, protože podle firmy zneužil svou pravomoc a při jednání aktivně hájil zájmy ministerstva. Navíc podle oznámení ministerstvo údajně informoval o průběhu řízení. Hrazdira, ministerstvo i ÚOHS to označili za nesmysl, protože Hrazdira podepsal jako všichni členové komise mlčenlivost.



Zástupců vlivných advokátních kanceláří je v komisích dlouhodobě více. Rafajovi radí například Lenka Knopová z advokátní kanceláře Radka Pokorného, někdejšího vlivného muže ČSSD s vazbami na expremiéra Bohuslava Sobotku. Knopová sedí i v nadaci někdejšího šéfa ČEZ Martina Romana.

A hned dva zástupce má na ÚOHS advokátní kancelář, v níž působí někdejší ministryně Petra Buzková. Kromě ní posuzuje na úřadu hospodářskou soutěž Tomáš Tyll ze stejné kanceláře.

Rafajovi radí i člověk miliardáře Daniela Křetínského – advokát Jiří Nováček, který figuruje v řadě jeho firem. Na ÚOHS zakotvil i právník Zdeněk Koudelka. Ten má zase blízko k Miloši Zemanovi a v minulosti se o něm spekulovalo jako o spoluautorovi kontroverzní amnestie prezidenta Václava Klause.