Pithart slaví osmdesátiny. Šéf Senátu Vystrčil přiznal, že se s ním radí

„Vše dobré pane předsedo Petře a díky za vše,“ pogratuloval předseda horní komory parlamentu Miloš Vystrčil Petru Pithartovi, který byl prvním předsedou Senátu v letech 1996 až 1998 a později i v letech 2000 a 2004.

Miloš Vystrčil @Vystrcil_Milos Dnes to prozradím. Když nevím, prosím o radu Petra Pitharta. Je pro mě velkou ctí a pomocí, že je vždy ochoten mi říci svůj názor. Je vzdělaný a moudrý. Je státník, je skromný. Obdivuji ho a přál bych si, aby žil ještě dalších 80 let. Vše dobré pane předsedo Petře a díky za vše. oblíbit odpovědět

Signatář Charty 77, který byl kvůli tomu byl propuštěn z práce, v disentu publikoval eseje, statě a politologické studie o moderních českých dějinách. Spolu s Milanem Otáhalem a Petrem Příhodou napsal pod pseudonymem PODIVEN knihu Češi v dějinách nové doby.

Do vrcholné politiky se zapojil v průběhu sametové revoluce v roce 1989. Stal se jedním z předních mluvčích Občanského fóra a v roce 1990 zasedl ve Federálním shromáždění ČSFR a později v České národní radě.

V čele české vlády Pithart byl od února 1990 a byl jedním z politiků, kteří za českou stranu neúspěšně vyjednávali o novém uspořádání tehdejšího Československa. Jeho koncepce „dvojdomku“, volnějšího uspořádání společného státu, neuspěla. V létě 1992 Pitharta v čele vlády vystřídal Václav Klaus, který se s Vladimírem Mečiarem dohodl na rozdělení státu.



„Na Úřad vlády ČR jsem nastoupil jako úředník v únoru 1990. Nový premiér Petr Pithart mi tenkrát připadal jako důstojný starší pán (byl o 10 let mladší než dneska já). Dnes je mu 80 a není pochyb, ze je to stále mladík. Tak hodně zdraví a sil do deváté dekády!“ pogratuloval Pithartovi na Twitteru k významnému životnímu jubileu šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.



Miroslav Kalousek @kalousekm Na Úřad vlady ČR jsem nastoupil jako úředník v únoru 1990. Nový premiér Petr Pithart mi tenkrát připadal jako důstojný starší pán (byl o 10 let mladší než dneska já). Dnes je mu 80 a není pochyb, ze je to stále mladík. Tak hodně zdraví a sil do deváté dekády! oblíbit odpovědět

V roce 2003 Pithart neúspěšně kandidoval na prezidenta. Nakonec uspěl v souboji o Hrad Pithartův nástupce v čele vlády Klaus.



Po odchodu z politiky působil Pithart na katedře politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy, na fakultě je i čestným členem vědecké rady. Nové hnutí Lidé PRO bývalého předsedy Milion chvilek pro demokracii Mikuláše Mináře uvádí Pitharta mezi svými podporovateli.