Státní vyznamenání čeká změna. Metály budou i za charitu nebo ochranu přírody

Změna by umožnila ocenit jednotlivce, kteří svým přínosem přesahují tradiční oblasti jako věda, kultura, sport nebo obrana státu. Návrh zahrnuje i to, že nové kategorie nebudou striktně závazné, ale spíše návodné, což má zajistit větší flexibilitu při udílení ocenění.

Nově by tak prezident mohl medaili Za zásluhy udělit například v oblasti životního prostředí, sociální, charitativní, dobrovolnictví, zdravotnictví či mezinárodních vztahů.

S návrhem na rozšíření kategorií přišel místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL), který zároveň vede podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání.

„Návrh na úpravu zákona vychází z toho, že ta norma je z 90. let. V některých případech neodpovídá dnešní době, proto ji je potřeba aktualizovat,“ sdělil pro iDNES.cz Bartošek, podle kterého původní výčet plně nepokrýval návrhy, které k nim přicházely. „Často jsme museli různé osobnosti řadit do kategorií, kam ne úplně patří,“ přiznal.

Loni Pavel přesto ocenil lékařku

Současná legislativa umožňuje medaili Za zásluhy udělit za přínos pouze v oblastech jako věda, technika, kultura, sport, obrana státu či vzdělávání. Přestože kategorie zdravotnictví ve výčtu chybí, Pavel loni i tak ocenil lékařku a zakladatelku neziskové organizace LOONO Kateřinu Šédovou.

Vzhledem k absenci oblasti zdravotnictví jí však medaili udělil za vědu. Spoluzakladatel Nadace Dobrý anděl Petr Sýkora zase přebral vyznamenání v oblasti kultury.

Bartošek dále uvedl, že součástí změny normy je také zrušení udílení medailí ve třech stupních. „Od toho se postupně stejně upouští. Většinou se to už ani nevyužívá,“ řekl. Nedocházelo by tak k situacím, že by jeden člověk byl vyznamenán opakovaně.

Zda změny přijdou letos, záleží na Sněmovně

Návrh změny udílení vyznamenání Bartošek předem projednal s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem, s Kanceláří prezidenta republiky i s předsedy jednotlivých poslaneckých klubů.

Podle něj s návrhem většina souhlasila, proto by jeho schválení neměl být problém. „Bude-li v Poslanecké sněmovně vůle, bude to projednané během patnácti minut. Je to jednoduchá norma,“ uzavřel Bartošek.

Změnu ve středu schválila vláda, pokud ji nyní ve zrychleném řízení schválí Sněmovna, mohla by vstoupit v platnost 1. října 2025. To by znamenalo, že by se nová pravidla uplatnila už při příštím udílení vyznamenání ke Dni vzniku samostatného Československa.

Prezident republiky tradičně vyznamenává osobnosti 28. října. Mezi oceněnými v loňském roce byli například zpěvačka Marie Rottrová, herec Ivan Trojan nebo hokejista Roman Červenka. Státní vyznamenání za celou historii dostalo 1 064 mužů a 196 žen.