Hlava státu v úvodu svého vyjádření zdůraznila, že vysvětluje okolnosti soukromé cesty, nikoli služební. „Kancelář prezidenta ji ani neorganizovala, ani nic neplatila. Svá slova považuji za důležitá z hlediska transparentnosti a otevřenosti, z hlediska politického ovšem odmítám zasahování do svého soukromí,“ napsal Pavel na svých profilech s tím, že v souvislosti s jeho cestou do Maroka se objevily otázky, „na které jsem během pobytu nemohl odpovídat“. „Proto chci nyní po návratu do České republiky uvést věci na pravou míru,“ sdělil prezident.
Jenže to se mu nepovedlo hned v dalších řádcích jeho vyjádření.
Jednotlivé přelety soukromými tryskáči mohou podle propočtů leteckých společností stát i jednotky milionů korun.