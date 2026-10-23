Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Petr Pavel je mezi pěti kandidáty pro vyjednávání s Putinem o míru na Ukrajině

Autor: ,
  6:13
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Michal Sváček, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
22 fotografií
Prezident Petr Pavel patří mezi pět politiků, o nichž evropští lídři uvažují jako o hlavních vyjednavačích s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o ukončení války na Ukrajině. Napsal to ve čtvrtek večer britský zpravodajský web The Telegraph s odvoláním na diplomatické zdroje, podle nichž už byli někteří z možných kandidátů osloveni.

Evropa chce ve vyjednávání s Ruskem zaujmout výraznější roli, protože zprostředkovatelské úsilí Spojených států za poslední rok a půl nepřineslo hmatatelný průlom.

V poslední době navíc sílí obavy, že americký prezident Donald Trump už nezastupuje zájmy starého kontinentu a při vyjednávání o ukončení konfliktu, který v únoru 2022 rozpoutal Putin vpádem na Ukrajinu, straní Moskvě.

Trump měl ohledně Evropy pravdu, musíme být aktivnější, řekl Pavel

Mezi dalšími zvažovanými kandidáty jsou podle The Telegraph italská premiérka Giorgia Meloniová, finský prezident Alexander Stubb, dánská premiérka Mette Frederiksenová a norský premiér Jonas Gahr Störe. Podle jednoho ze zdrojů je pravděpodobnější, že bude k vyjednávání za Evropu vybrána skupina lídrů, aby se předešlo případnému soupeření mezi státy a vetování jednotlivých kandidátů.

Podle zdrojů britského webu má český prezident pro roli hlavního evropského vyjednavače příznivý profil, neboť jako bývalý předseda vojenského výboru Severoatlantické aliance má bohaté zkušenosti z jednání s Rusy na vojenské úrovni.

Evropa se musí změnit, jinak bude irelevantní, varoval Pavel pro německý list

V rozhovoru pro síť Axel Springer Global Reporters Network, jejíž součástí je i The Telegraph, Pavel řekl, že Evropa musí určit „člověka nebo skupinu lidí, kteří budou mluvit za Evropu“. Nemusí jít podle něj nutně o představitele EU či NATO, ale jednoduše o lídry, kteří od ostatních dostanou mandát k jednání.

Evropskou unii jako autoritu podle něj Putin ignoruje: „Nechce mluvit s Ursulou von der Leyenovou, nemluví s Kajou Kallasovou. Přestal komunikovat i s ostatními evropskými lídry, včetně Emmanuela Macrona,“ uvedl Pavel s odkazem na předsedkyni Evropské komise, šéfku unijní diplomacie a francouzského prezidenta.

Zastavení pomoci Ukrajině by Rusko ještě více povzbudilo, řekl v Berlíně Pavel

Pavel se domnívá, že je načase zahájit s Putinem seriózní jednání o snížení napětí v době, kdy sílí obavy z vypuknutí otevřeného vojenského konfliktu mezi Ruskem a Západem. Český prezident navrhuje nabídnout Putinovi „nějakou sladkost“, například obnovení obchodu a spolupráce, což je podle něj pro Rusko lákavé. Protiruské sankce by se podle něj pak daly uvolnit jen s podmínkou, že Rusko bude opět respektovaným partnerem, tedy že se dohodne na příměří a mírových jednáních.

Zvláštní americký vyslanec Steve Witkoff ve středu oznámil, že příští měsíc budou pokračovat trojstranná jednání USA,Ukrajiny a Ruska. Stane se tak poté, co Trump prominul Moskvě nové sankce a dohodl se s Putinem na nákupech ruské nafty. Kritici namítají, že Moskva takto získané peníze použije na další financování války; americký prezident trvá na tom, že to je jediný způsob, jak ruského vládce přesvědčit, aby zasedl k jednacímu stolu.

Vstoupit do diskuse (39 příspěvků)

Nejčtenější

Státní vyznamenání 2026: tato jména doporučili politici a sází se na ně

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních...

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních vyznamenání. Komu letos prezident Petr Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua...

Kimova sestra chřestí zbraněmi. Spekulace, že vůdce zemřel, neustávají

Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, na frontové...

Severní Korea rozmístí nové palební jednotky. Oznámila to dnes podle státních médií Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, který se delší dobu neukázal na veřejnosti a o...

Známý lékař, miliardář i marketér od Koženého. S kým Pavel tráví dovolenou

Premium
Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii. Na snímku vlevo...

Český prezident Petr Pavel i jeho mediální tým už přes týden odmítají říct, jak hlava státu platila přelety soukromými tryskáči mezi Prahou a Marokem, kde nyní Pavel tráví dovolenou. Redakci iDNES.cz...

Jednu režnou na vás, mistře! Se Štěpničkou se loučila dojatá Medvecká i plné Národní

Smuteční řeči se v Národním divadle na posledním rozloučení s Jiřím Štěpničkou...

Ve zcela zaplněném pražském Národním divadle se kolegové a veřejnost rozloučili s Jiřím Štěpničkou. Nad rakví promluvil ředitel Jan Burian a herci Vladislav Beneš či Taťjana Medvecká. S hudební...

Bosse s manželkou vyfotil na pláži. Za drzou reportáž dostal dvě kulky do hlavy

Ikonická fotografie vlivného podnikatele Alfreda Yabrána a jeho ženy....

Nikdo nesměl vědět, jak vypadá, chtěl jen ze zákulisí tahat za nitky. Přesto tvář Alfreda Yabrána uviděla celá Argentina. A jako by to nestačilo, reportéři ho vyfotili na dovolené. V trenclích!...

Musk obnovil Ukrajině přístup ke Starlinku, tvrdí Trump

Donald Trump a Elon Musk

Šéf společnosti SpaceX Elon Musk obnovil Ukrajině přístup k satelitní síti Starlink. Ve čtvrtek večer to podle tiskových agentur prohlásil americký prezident Donald Trump, odmítl však upřesnit, zda s...

23. října 2026  6:30

Petr Pavel je mezi pěti kandidáty pro vyjednávání s Putinem o míru na Ukrajině

ilustrační snímek

Prezident Petr Pavel patří mezi pět politiků, o nichž evropští lídři uvažují jako o hlavních vyjednavačích s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o ukončení války na Ukrajině. Napsal to ve čtvrtek...

23. října 2026  6:13

Poslanci rozhodnou o zvýšení plateb státu zdravotním pojišťovnám o 13 miliard

ilustrační snímek

Stát nejspíš příští rok pošle zdravotním pojišťovnám za důchodce, děti, studenty, rodiče na mateřské či za nezaměstnané navíc 13 miliard korun. Poslanci v pátek rozhodnou o zvýšení plateb státu za...

23. října 2026  6:02

Přijel Karel Habsburský. Ve svatém Vítu zazněla císařská hymna a připomínali se čeští králové

Na čestném místě v katedrále usedl při mši Karel Habsburský s manželkou...

V katedrále svatého Víta na Pražském hradě se včera připomínalo zvolení Ferdinanda I. Habsburského českým králem. Mši sloužil arcibiskup Stanislav Přibyl. Katedrálu zaplnili zástupci duchovenstva,...

23. října 2026

Z brněnských radnic zmizí letití vládci, někde je coby vítěze voleb obešli

Lídr Motoristů sobě v Brně v komunálních volbách 2026 Tomáš Kratochvíl

Lidovecká vlna se při nedávných komunálních volbách prohnala nejen „velkým Brnem“, kterému povládne primátor Jakub Hruška, ale i řadou městských částí, včetně těch největších. Zato i na mnohých...

23. října 2026  5:54

Od stáže k houbovým extraktům Sibi a spolupráci s AV ČR

Komerční sdělení
ilustrační obrázek

Vědecká stáž přivedla Evgenyho Razumova do Česka, kde později založil společnost Sibipharm, českého výrobce houbových doplňků stravy značky Sibi. Firma se zaměřuje na medicinální houby a houbové...

23. října 2026,  aktualizováno  6:38

Boháči přesouvají zlato do Singapuru. Obávají se válek i rostoucích dluhů

ilustrační snímek

Bohatí investoři ze Spojených států, Evropy i Blízkého východu začínají ve velkém přesouvat své zlato do Singapuru. Důvodem jsou především obavy z válečných konfliktů, rostoucího zadlužení států a...

23. října 2026

Příliš drahý oběd. Kvůli ceně ho v práci vynechává víc než polovina lidí

Premium
ilustrační snímek

Více než polovina zaměstnanců alespoň někdy vynechá oběd v práci kvůli drahotě. Většina by za polední menu dala nejvýše 170 korun, průměrná útrata však v září dosáhla téměř 203 korun. Češi proto...

23. října 2026

Čunek: Masaryka by dnes lidé nezvolili. Mají se dobře a chtějí politiky bez názoru

Premium
Jiří Čunek

Lidovecký matador Jiří Čunek po letech prohrál komunální volby ve Vsetíně a na radnici končí. Kromě toho, že se místním za ta léta už okoukal, vidí příčiny i jinde. Češi se podle něj mají až moc...

23. října 2026

Volby ve stínu raket. Izraelská armáda je v pohotovosti, nepřítel může znovu udeřit

Premium
Na válečných tamtamech Billboard vládní strany Likud v Haifě. Na snímku jsou...

Od naší spolupracovnice v Izraeli Izraelská armáda je v plné pohotovosti. Do voleb sice zbývá ještě několik dní, ale vojáci podle médií už od včerejška musí zůstávat na základnách. Jsou scénáře, a dokonce proběhla cvičení, jak se...

23. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Koalice prosadila schodek 389 miliard. Mám s rozpočtem problém, řekl Pikora

Sněmovna projednává vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na...

Poslanci vládní koalic prosadili při prvním čtení návrhu státního rozpočtu na příští rok, že Česko má příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Výši schodku už nelze měnit. „Abych řekl...

22. října 2026  5:35,  aktualizováno  22:29

Studenti ve Francii opět demonstrovali. Tentokrát vše proběhlo v klidu

Demonstranti a policisté během protestu pořádaného studentskými sdruženími a...

Do ulic Paříže a několika dalších francouzských měst ve čtvrtek pokojně vyšlo několik tisíc demonstrantů. Protestovali především studenti a další mladí lidé, kteří již několik týdnů na demonstracích...

22. října 2026  21:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×