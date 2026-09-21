Zlu nelze ustupovat, řekl Pavel v New Yorku. U hrušně přeživších uctil oběti 11. září

„Většina z nás si asi dodneška přesně pamatuje, co v ten den dělala, protože to byl šok pro všechny. Což ostatně bylo i cílem. Cílem terorismu je šokovat a vzbudit hrůzu, tím vyvolat pocit strachu. Proto nemůžeme vyjít vstříc jejich požadavkům, aby se nic takového neopakovalo,“ řekl Pavel na brífingu před budovou OSN v pondělí ráno amerického času (odpoledne SELČ).
Zkušenost z mnoha různých konfliktů podle něj ukazuje, že zlu nelze ustupovat. „I když nám to může přijít pohodlnější,“ dodal český prezident, jehož jedním z prvních bodů programu v USA bylo právě uctění obětí teroristických útoků 11. září. K němu došlo v dopoledních hodinách (16:30 SELČ) u „Stromu přeživších“. Jedná se o hrušeň Calleryovu, která stála v areálu World Trade Center už před útoky v roce 2001.
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Po zřícení budov ji záchranáři našli v troskách silně poškozenou, se spálenými a polámanými větvemi a kořeny. Podařilo se ji zachránit a v roce 2010 i vrátit na původní místo. Dnes roste mezi stromy kolem památníku a její nové větve vyrůstající z poškozeného kmene připomínají symbol přežití, odolnosti a obnovy.
Pavel navštívil pietní místo bezprostředně po 25. výročí teroristických útoků, kdy se u památníku konala velká vzpomínková ceremonie. Pozůstalí tu v den výročí tradičně četli jména obětí a během ceremonie drželi několik minut ticha v přesných časech zásahů a zřícení věží. I v pondělí dopoledne tu hořelo několik svíček, na místě bylo i řada čerstvých květin.
Pietní místo bylo v New Yorku vybudované na počest 2 977 obětí teroristických útoků z 11. září 2001 a 6 obětí bombového atentátu na Světové obchodní centrum z roku 1993. Dva zrcadlové bazény se nacházejí přesně na plochách, kde stála Dvojčata. Na okrajích obou bazénů jsou do bronzu vyryta jména všech obětí.
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Pavel zahájil svou pracovní cestu už brzy ráno, kdy měl bilaterální jednání s generálním tajemníkem OSN António Gutteresem, který bude ve své funkci končit. Pavel mu poděkoval mu za desetileté vedení organizace, za jeho přínos i snahy o reformu OSN.
„Zároveň jsem ho informoval o tom, že Česká republika bude nadále podporovat úsilí o nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. K tomu nám popřál hodně úspěchů, ale vyjádřil naději, že budeme – tak jako dosud – za jedno s vedením OSN při snaze za jeho zefektivnění,“ uvedl český prezident. Podle jeho slov musíme pokračovat v reformách, aby se svět nestal hřištěm pro velmoci.
V odpoledních hodinách (večerních SELČ) se český prezident dále setká s předsedou Valného shromáždění OSN a slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim.