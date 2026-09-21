Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zlu nelze ustupovat, řekl Pavel v New Yorku. U hrušně přeživších uctil oběti 11. září

Veronika Pitthardová
  17:18
Od naší zpravodajky v USA - Během prvního dne své pracovní cesty do Spojených států navštívil český prezident Petr Pavel Národní památník 11. září. U hrušně známé jako Survivor Tree uctil oběti teroristických útoků, a poté zavítal i do přilehlého muzea. Ráno se také setkal generálním tajemníkem OSN António Gutteresem.

„Většina z nás si asi dodneška přesně pamatuje, co v ten den dělala, protože to byl šok pro všechny. Což ostatně bylo i cílem. Cílem terorismu je šokovat a vzbudit hrůzu, tím vyvolat pocit strachu. Proto nemůžeme vyjít vstříc jejich požadavkům, aby se nic takového neopakovalo,“ řekl Pavel na brífingu před budovou OSN v pondělí ráno amerického času (odpoledne SELČ).

Během prvního dne své pracovní cesty do Spojených států navštívil český prezident Petr Pavel Národní památník 11. září. U hrušně známé jako Survivor Tree uctil oběti teroristických útoků. (21. září 2026)
Národní památník a muzeum 11. září v New Yorku. (21. září 2026)
Vzkazy u hrušně známé jako Survival Tree v New Yorku. (21. září 2026)
Národní památník a muzeum 11. září v New Yorku. (21. září 2026)
22 fotografií

Zkušenost z mnoha různých konfliktů podle něj ukazuje, že zlu nelze ustupovat. „I když nám to může přijít pohodlnější,“ dodal český prezident, jehož jedním z prvních bodů programu v USA bylo právě uctění obětí teroristických útoků 11. září. K němu došlo v dopoledních hodinách (16:30 SELČ) u „Stromu přeživších“. Jedná se o hrušeň Calleryovu, která stála v areálu World Trade Center už před útoky v roce 2001.

Pavel letí do USA. Vystoupí s projevem v OSN, navštíví i Nebrasku

Po zřícení budov ji záchranáři našli v troskách silně poškozenou, se spálenými a polámanými větvemi a kořeny. Podařilo se ji zachránit a v roce 2010 i vrátit na původní místo. Dnes roste mezi stromy kolem památníku a její nové větve vyrůstající z poškozeného kmene připomínají symbol přežití, odolnosti a obnovy.

Vzkazy u hrušně známé jako Survival Tree v New Yorku. (21. září 2026)

Pavel navštívil pietní místo bezprostředně po 25. výročí teroristických útoků, kdy se u památníku konala velká vzpomínková ceremonie. Pozůstalí tu v den výročí tradičně četli jména obětí a během ceremonie drželi několik minut ticha v přesných časech zásahů a zřícení věží. I v pondělí dopoledne tu hořelo několik svíček, na místě bylo i řada čerstvých květin.

Pietní místo bylo v New Yorku vybudované na počest 2 977 obětí teroristických útoků z 11. září 2001 a 6 obětí bombového atentátu na Světové obchodní centrum z roku 1993. Dva zrcadlové bazény se nacházejí přesně na plochách, kde stála Dvojčata. Na okrajích obou bazénů jsou do bronzu vyryta jména všech obětí.

Ficova slova o NATO jsou závažná, řekl Pavel. Rád by bojoval, reaguje premiér

Pavel zahájil svou pracovní cestu už brzy ráno, kdy měl bilaterální jednání s generálním tajemníkem OSN António Gutteresem, který bude ve své funkci končit. Pavel mu poděkoval mu za desetileté vedení organizace, za jeho přínos i snahy o reformu OSN.

„Zároveň jsem ho informoval o tom, že Česká republika bude nadále podporovat úsilí o nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. K tomu nám popřál hodně úspěchů, ale vyjádřil naději, že budeme – tak jako dosud – za jedno s vedením OSN při snaze za jeho zefektivnění,“ uvedl český prezident. Podle jeho slov musíme pokračovat v reformách, aby se svět nestal hřištěm pro velmoci.

V odpoledních hodinách (večerních SELČ) se český prezident dále setká s předsedou Valného shromáždění OSN a slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí

Instagramové hvězdy z celé Evropy

Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Osmnáctiletý řidič dostal na mokré silnici smyk. Po srážce s autem v protisměru zemřel

Na silnici mezi Kolínem a Poděbrady došlo k vážné dopravní nehodě, při které...

Po střetu s protijedoucím vozidlem zemřel osmnáctiletý řidič na silnici mezi Kolínem a Poděbrady. Na místo jely všechny složky záchranného systému, druhého řidiče převezly letecky do nemocnice.

Ficův výrok o NATO? Česko bude kolektivní obranu respektovat, reagoval Babiš

Andrej Babiš si po schůzce s Petrem Pavlem pochvaloval obnovení vzájemných...

Česko bude samozřejmě respektovat článek pět Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně, řekl po dnešním jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Odmítl komentovat vyjádření slovenského předsedy...

21. září 2026  16:28,  aktualizováno  17:07

„Velký závazek.“ Havlová rozhodla, kdo bude pečovat o exprezidentův odkaz

Bývalá první dáma Dagmar Havlová předává bezplatně licenci Václava Havla...

Bývalá první dáma Dagmar Havlová předá bezplatně licenci Václava Havla Městské knihovně v Praze. Rozhodla se tak podle svých slov proto, že knihovna umí Havlovo dílo zpřístupnit široké veřejnosti....

21. září 2026  14:34,  aktualizováno  17:03

Důkazy byly slabé, řekl soud a poslal případ týrání zvířat do přestupkového řízení

Bývalý vedoucí obory Březka Libor Beníček je obžalovaný kvůli týrání koček, vinu odmítá. (14. září 2026)

Případ údajného týrání zvířat v oboře Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy poslal soud v pondělí do přestupkového řízení. Bývalý vedoucí obory Libor Beníček nespáchal podle soudkyně Martiny...

21. září 2026  17:03

Kdo hájí ruské zájmy, není vlastenec. Pavel znovu tepe do Fica kvůli výroku o NATO

Prezident Petr Pavel odpovídá na dotazy novinářů během své návštěvy Olomouckého...

Od naší zpravodajky v USA Prezident Petr Pavel při návštěvě Spojených států znovu okomentoval výhrady, které měl k proslovu slovenského premiéra Roberta Fica o ruské válce na Ukrajině. „Pokud někdo upřednostňuje zájem Ruska...

21. září 2026  16:49

VZP se zaměří na „jezdce apokalypsy“. Spustila Portál inovací v medicíně

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) začala sbírat žádosti o různé moderní projekty. Podle ředitele Ivana Duškova tím chce pojišťovna především zabránit zastarání nových projektů během běžného...

21. září 2026  16:42

Ministerstvo životního prostředí zasedá kvůli kontaminaci části Šumavy s Bavory

Policisté hlídkují v lese u Prášil na Klatovsku v místě nálezu nebezpečných...

Zástupci českého ministerstva životního prostředí se v pondělí sešli s vyslanci dolnobavorského zemského okresu Regen. Předmětem jednání, které začalo po 14. hodině na česko-německém nádraží Železná...

21. září 2026  15:25,  aktualizováno  16:40

„Nikdo se nebude vyjadřovat.” Cimický po rozsudku zavřel svou ordinaci

Jan Cimický

Známý psychiatr Jan Cimický půjde na pět let do vězení za sexuální útoky. Deset let pak nemůže pracovat jako lékař. Podle zjištění iDNES tak už v pátek zavřel svou ordinaci. Skončil i v dalším...

21. září 2026  16:21

Důchody stoupnou v průměru o 304 korun. K tomu stát vyplatí penzistům dva tisíce

Jednání vlády o státním rozpočtu. Na snímku Aleš Juchelka. (21 září 2026)

Průměrný důchod vzroste od ledna o 304 korun měsíčně. Rozhodla o tom vláda, která zároveň schválila i jednorázový příspěvek důchodcům ve výši dva tisíce korun. Podle ministra práce a sociálních věcí...

21. září 2026  16:16

Vláda schválila rozpočet se schodkem 386 miliard. Je proinvestiční, řekl Babiš

Přímý přenos
Premiér Andrej Babiš přichází na jednání vlády, která má na programu schválení...

Návrh státního rozpočtu na příští rok schvalovala v pondělí vláda Andreje Babiše téměř čtyři hodiny. Z navrhovaného deficitu ubrala tři miliardy na konečných 386 miliard korun. Původně navrhovaný...

21. září 2026  5:50,  aktualizováno  16:14

Štěstí, že nic nejelo. Těžkopádný přechod seniorů přes koleje zachytilo video

Video ukazuje, jak si senioři těžkopádně zkracují cestu přes koleje.

Tihle měli jen štěstí. Tak Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Ropid hodnotí hazard dvou seniorů, kteří si ve Strančicích v okrese Praha-východ krátili cestu přes kolejiště. Video,...

21. září 2026  15:56

Řidič sjel ze silnice a převrátil dodávku do řeky, nadýchal přes tři promile

Velké štěstí měl ve Zlíně řidič, který opilý usedl za volant dodávky a vyrazil...

Velké štěstí měl v pátek večer ve Zlíně jednačtyřicetiletý řidič, který vydatně posilněný alkoholem usedl za volant dodávky a vyrazil na cestu. Na nábřeží u průmyslové zóny Rybníky vyjel ze silnice,...

21. září 2026  15:43

Kůrovec v Krkonoších je zatím pod kontrolou, příští rok se očekává zhoršení

Lesník Správy KRNAP Pavel Zázvorka při kontrole feromonového lapače...

Množství dřeva napadeného lýkožroutem smrkovým v Krkonošském národním parku (KRNAP) v porovnání s předchozími lety znatelně pokleslo. Letos ochranáři ze správy parku očekávají kolem 15 tisíc metrů...

21. září 2026  15:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet