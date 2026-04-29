Pokud se ovšem Američané rozhodnou v NATO nepodílet se na evropské obraně, Evropané by měli být schopni zajistit si ji sami. Amanpourová s prezidentem mluvila v pondělí na konferenci Money Money Money, kterou v Praze pořádala stanice CNN Prima News.
„Evropa musí dospět, získat vlastní schopnosti. Být partnerem znamená být nezávislým,“ prohlásil prezident. USA i Evropa by podle něj měly ideálně být stejně silné a nezávislé. Evropský pilíř NATO by přitom podle Pavla měl být schopen jednat samostatně. Obě strany Atlantiku by však zároveň měly vždy upřednostňovat spolupráci.
Zajišťovat bezpečnost není volbou pohodlnosti, ale nutností, řekl Pavel
Pavel odpovídal na otázku Amanpourové, zda se obává, že by se NATO mohlo rozpadnout, a to i v souvislosti s kritickými postoji amerického prezidenta Donalda Trumpa k transatlantické alianci. Trump na začátku dubna řekl, že zvažuje stažení Spojených států z NATO poté, co se spojenci nepřidali k jeho válce s Íránem. Evropské spojence kvůli tomu opakovaně kritizuje.
Pavel se rovněž vyjádřil k válkám na Ukrajině a na Blízkém východě. Pro americkou vládu se konflikt s Íránem stal zřejmou prioritou, což Rusku dává příležitost si oddechnout a obnovit schopnost vést válku, míní prezident.
„Nemyslím si to,“ odpověděl zároveň Pavel na otázku, zda může Rusko válku na bojišti vyhrát. Zmínil velké ztráty v řadách ruských vojáků a únavu, kterou podle něj Rusové z války pociťují. Pro Moskvu bude podle Pavla čím dál těžší Rusy přesvědčit, že je v jejich zájmu ve válce pokračovat.