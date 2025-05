Trump je frustrován, že se mu nedaří s Putinem hnout, domnívá se Petr Pavel

Autor: iDNES.cz , ČTK

17:50 , aktualizováno 18:26

Pokud by se USA stáhly z jednání o příměří na Ukrajině, nebyl by to dobrý signál a vytvořilo by to Putinovi prostor pro manévrování, uvedl dnes český prezident Petr Pavel. Právě o zvýšení ekonomického a finančního tlaku na Rusko dnes v Bruselu jednal s představiteli Evropské unie. Tento zesílený tlak by podle něj měl být úzce koordinovaný se Spojenými státy, což se zatím zcela nedaří.