Spravedlivý mír pro Ukrajinu je spíše iluze, myslí si prezident Pavel

Český prezident v rozhovoru pro Novinky hodnotil vyhlídky Ruskem napadené Ukrajiny na nejbližší dobu. Na otázku, jak by měl vypadat spravedlivý mír, uvedl, že „by znamenal obnovení plné kontroly Ukrajiny nad svým územím, včetně Krymu.“

„To je ale, jak asi všichni cítíme, spíše iluze. Realita bude trochu jiná,“ pokračoval prezident. Zároveň ale dodal, že „bychom se měli bavit o tom, že se chceme maximálně přiblížit spravedlivému míru.“ Podle Pavla je reálné, že Rusko bude dlouhodobě okupovat určitou část ukrajinského území.

Pavel v rozhovoru také naznačil, že současný konflikt nemá v dohledné době vojenské řešení. Uvedl, že konflikt bude trvat „do té doby, než se najde dostatečná síla přesvědčit obě strany, že vojenskými nástroji nemohou dosáhnout svých politických cílů. K tomu může dojít letos, ale může k tomu taky dojít příští rok, nebo možná až za několik let.“

Upozornil také důležitost vyjednávání a hledání kompromisů vzhledem k síle Ruska, před kterou v rozhovoru varoval. „Válku v této intenzitě by Rusko bylo schopno vést dlouhé a dlouhé roky a na tom samozřejmě nemá nikdo zájem. Takže pokud by cenou za ukončení konfliktu mělo být nějaké dočasné řešení, které bude kompromisem, pak si myslím, že je dobré jít touto cestou,“ uvažoval český prezident.

Mělo by následovat přijetí do NATO i do EU

Pavel v rozhovoru také nastínil možné přijetí Ukrajiny do západních struktur. Podcenění této situace by podle prezidenta bylo bezpečnostní riziko. „Co by mělo jednoznačně následovat, je nejenom přijetí Ukrajiny do EU, ale také přijetí Ukrajiny do NATO. Nechat Ukrajinu v bezpečnostním vzduchoprázdnu by znamenalo si předplatit budoucí konflikt,“ myslí si český prezident.

Přijetí do NATO by podle Pavla neměla bránit ani částečná okupace ukrajinského území, která se často uvádí jako hlavní překážka vstupu Ukrajiny do mezinárodních organizací.

„Já si myslím, že není nutným předpokladem plná obnova kontroly nad celým územím. Pokud dojde k vymezení nějaké administrativní hranice, pak můžeme brát tuto administrativní hranici jako dočasnou a Ukrajinu v teritoriu, které bude v té době kontrolovat, přijmout do NATO,“ uvedl Pavel.

Není to přitom poprvé, co Pavel předpověděl, že spravedlivý mír pro Ukrajinu je spíše nereálný. V polovině května hovořil o Ukrajině pro britskou stanici Sky News. „Musíme být realisté. Bylo by naivní říkat, že Ukrajina dokáže znovu dobýt okupovaná území v dohledné budoucnosti. Rusko se jen tak oblastí, které okupuje, nevzdá,“ zdůrazňoval tehdy.