Pavel na Ukrajinu přijel se zarudlými opary. Prodělal chřipku, vysvětlil Hrad

Autor:
  14:25
Prezident Petr Pavel je již druhým dnem na Ukrajině, po Lvově pokračoval v pátek do Kyjeva, kde od svého protějšku Volodymyra Zelenského převzal vysoké státní vyznamenání. Na tiskové konferenci bylo patrné, že se hlava státu potýká s opary na rtech.
Prezidenta Petra Pavla na návštěvě Ukrajiny trápily opary po chřipce. (16....

Prezidenta Petra Pavla na návštěvě Ukrajiny trápily opary po chřipce. (16. leden 2026) | foto: Reuters

Český prezident Petr Pavel a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj na...
Prezident Petr Pavel si při návštěvě Ukrajiny prohlédl nemocnici, na jejíž...
Český prezident Petr Pavel se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským...
Český prezident Petr Pavel a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj na...
6 fotografií

Podle mluvčího Hradu Filipa Platoše se jedná o pozůstatek chřipky a teplot. „Pan prezident chřipku již prodělal,“ sdělil redakci iDNES.cz s tím, že na Ukrajině se s ní již neléčí.

Nejviditelnější byly opary na tiskové konferenci, na které Pavel přijal od Volodymyra Zelenského vysoké ukrajinské státní vyznamenání – Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně.

Zelenskyj předal Pavlovi vysoké vyznamenání, ten ocenil pokračování muniční iniciativy

Na tiskové konferenci poté vyzdvihl nejen důležitost česko-ukrajinských vztahů, ale také českou muniční iniciativu. která podle něj zajišťuje polovinu dodávek munice ukrajinské armádě.

„Považujeme Ukrajinu za svůj zájem, a to nejen bezpečnostní, ale také osobní,“ doplnil ho Pavel.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

Pavel na Ukrajinu přijel se zarudlými opary. Prodělal chřipku, vysvětlil Hrad

Prezidenta Petra Pavla na návštěvě Ukrajiny trápily opary po chřipce. (16....

Prezident Petr Pavel je již druhým dnem na Ukrajině, po Lvově pokračoval v pátek do Kyjeva, kde od svého protějšku Volodymyra Zelenského převzal vysoké státní vyznamenání. Na tiskové konferenci bylo...

16. ledna 2026  14:25

Zastavení růstu sociálních odvodů u OSVČ dostalo první razítko od poslanců

Poslanci v Poslanecké sněmovně projednávají novelu týkající se pojistného na...

Zastavení růstu sociálních odvodů u osob samostatně výdělečně činných podpořili v prvním čtení poslanci, kteří také zkrátili lhůtu pro další projednávání ve výborech na třicet dnů. Poslanci ANO, SPD...

16. ledna 2026,  aktualizováno  14:20

Fico navštíví Trumpa na Floridě. Nejdražší fotka v dějinách, kritizuje opozice

Slovenský premiér Robert Fico (19. listopadu 2025)

Premiér Slovenska Robert Fico se při návštěvě Spojených států v sobotu sejde s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v jeho floridském sídle Mar-a-Lago, informoval úřad slovenské vlády. Pracovní...

16. ledna 2026  7:35,  aktualizováno  14:16

Vodka s treskou jako snídaně šampionů. Řetězec narazil s humornou nabídkou

V akčním letáku slovenského řetězce Terno se v týdnu od 15. - 21.  ledna...

Slovenský maloobchodní řetězec Terno vzbudil vlnu kritiky poté, co ve svém akčním letáku představil nabídku označenou jako konsolidační snídaně. Kombinace v aktuálním letáku zahrnuje vodku, tresku v...

16. ledna 2026  14:15

Orbán vytáhl volební eso. Chystá národní referendum o pomoci Ukrajině

Viktor Orbán na sjezdu své strany Fidesz (11. ledna 2026)

Viktor Orbán oznámil, že jeho vláda spustí petici, v níž lidé budou moci dát najevo svůj odpor vůči další pomoci Ukrajině. Zřejmě půjde o neformální referendum. Maďarský premiér tak učinil necelé tři...

16. ledna 2026  14:14

Honičku uťaly až propíchnuté pneumatiky. Pás s hroty hodili policisté těsně před auto

Policisté pronásledovali ujíždějícího řidiče, kterého zastavily až probodané...

Ve zběsilou honičku se změnil pokus o kontrolu podezřelého auta v Praze. Jeho řidič v pondělí večer po namrzlé silnici unikal až stopadesátikilometrovou rychlostí a jeho úprk zastavily až probodané...

16. ledna 2026  14:05

Fotkou Chameneího si připálila cigaretu. Symbol íránských protestů žije v Kanadě

Mladá íránská žena si zapaluje cigaretu o hořící fotografii íránského vůdce

Nejdřív podpálila fotografii íránského nejvyššího duchovního Alího Chameneího a následně si od ní zapálila cigaretu. Gesto mladé ženy symbolizující odpor proti režimu v Íránu se začalo virálně šířit...

16. ledna 2026  13:59

Stát chystá úpravu v CHKO Soutok. Skončí šikana majitelů pozemků, říká Macinka

Vzácná lokalita u soutoku Moravy a Dyje stále čeká na ochranu, ke které se...

Ministerstvo životního prostředí se chystá přijmout opatření, která usnadní nakládání se soukromými pozemky v nedávno vyhlášené Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok na Břeclavsku. Ve Sněmovně to v...

16. ledna 2026  11:27,  aktualizováno  13:49

Zelenskyj předal Pavlovi vysoké vyznamenání, ten ocenil pokračování muniční iniciativy

Český prezident Petr Pavel se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udělil českému prezidentovi Petru Pavlovi Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně za zásluhy o Ukrajinu. Obvykle je udělován občanům Ukrajiny i cizím...

16. ledna 2026  8:21,  aktualizováno  13:34

Soud zprostil podnikatele Speychala obžaloby z daňových úniků

Petr Speychal u Městského soudu v Praze, kde zazněl rozsudek v kauze daňových...

Městský soud v Praze v pátek zprostil obžaloby z daňových úniků bývalého majitele strojírenské firmy ČKD Praha DIZ Petra Speychala. Pět dalších obžalovaných uznal vinnými a uložil jim tresty vězení,...

16. ledna 2026  12:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vánoční prázdniny 2026/2027 budou kratší. Kdy začnou?

Prožijte vánoční svátky zase jednou jako děti

Vánoční prázdniny ve školním roce 2026/2027 budou patřit k nejkratším za poslední roky. Děti budou mít volno 12 dní. Je to citelně méně, než kolik volna bylo v roce 2025. Ale následující dva roky...

16. ledna 2026  12:48

Ve švýcarském baru nesla lahve s prskavkami a zahynula. Nutili ji k tomu, říkají rodiče

Uctění památky zemřelých z vyhořelého baru ve švýcarské Crans-Montaně. (9....

Neprošla žádným bezpečnostním školením, vůbec nevěděla, co se může stát. Tvrdí to rodina servírky, která podle snímků o silvestrovské noci nesla v baru ve švýcarské Crans-Montaně lahve šampaňského s...

16. ledna 2026  12:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.