Pavlův hovor s Tchaj-wanem byl symbol, odveta Číny bude minimální, míní expert

Uvedenou komunikaci je třeba vnímat zejména v symbolické rovině potvrzující hodnoty směřování české zahraniční politiky, doplnil Kutěj, který je na Univerzitě obrany také ředitelem Ústavu zpravodajských studií.

Pavel o rozhovoru sám referoval na sociálních sítích. „Ujistil jsem ji, že Tchaj-wan a Česká republika sdílí hodnoty svobody, demokracie a lidských práv a že budeme dále posilovat naše partnerství,“ mimo jiné napsal.

Čínská diplomacie to odsoudila s tím, že jde o „vážné vměšování do vnitřních záležitostí Číny“. „Zranil city čínského lidu,“ tvrdila také mluvčí čínského ministerstva zahraničí Ning Mao.

Kutěj uvedl, že „Tchaj-wan má v mezinárodním prostředí specifické postavení a tomu odpovídá též senzitivita většiny kroků, které jsou vůči němu ze strany oficiálních představitelů podniknuty“.

„Při hodnocení tohoto kroku ze strany generála Pavla v období krátce po jeho zvolení prezidentem republiky se jedná o potvrzení jeho mezinárodněpolitického postoje, který prezentoval již v době prezidentské kandidatury,“ pokračoval. „Je potřebné uvedenou komunikaci vnímat zejména v symbolické rovině potvrzující hodnoty směřování české zahraniční politiky. V zásadě se jedná o stejný směr zahraniční politiky, který je v souladu s tím, kterým kráčí tato vláda,“ doplnil Kutěj.

Podle něj je v tomto kontextu nutno připomenout, že ani politika vlády vedené premiérem Fialou, ani generála Pavla není tou, která by zpochybňovala politiku jedné Číny.

„Skutečně uvedený telefonát nutno vnímat především v rovině symbolické a je o hodnotovém ukotvení české zahraniční politiky, jejíž je prezident republiky významnou součástí. A ty emoce jsou dvojí, vždy záleží na tom, kdo je projevuje. Reakce Čínské lidové republiky je dlouhodobě předvídatelná a nevybočuje ze zavedených a již dříve poznaných reflexí takových událostí,“ vysvětlil způsob chápání reakce Pekingu Kutěj.

Prorektor se nedomnívá, že by uvedený telefonát představoval bezpečnostní riziko, a že by byl motivem pro reakci Pekingu v bezpečnostní rovině. Výjimkou mohou být čínské aktivity v kybernetickém prostoru, nicméně i takovou reakci by očekával spíše až v kontextu kroků učiněných hlavou státu, tedy po inauguraci.

Pavel měl na telefonát tchajwanské prezidentce podle odborníka právo, bylo to pouze o ochotě se bavit. „Není stanoveno žádné pravidlo, kdo komu může zavolat, a to i na úrovni hlav států a vlád. Důležité je, zda jsou dvě strany, které jsou ochotny se vzájemně bavit. Tedy ten, kdo volá, a druhý, který tento hovor přijme. A o tom přesně tento hovor byl,“ upřesnil Kutěj a odmítl tak i některé spekulace, které hovoří o zpochybnění Pavlovy důvěryhodnosti.

Telefonát by neměl prý ani poškodit zájmy Česka, například ekonomiku. „Reakce čínské strany je pochopitelně z naší perspektivy nepředvídatelná. Nedomnívám se však, že by měla být taková, že bychom ji mohli označit za kruciální pro Českou republiku, a to v jakékoli oblasti. Mimo zmíněného potenciálu útoků v kybernetickém prostoru se nedomnívám, že by bylo na místě očekávat sankce či jiná, které bychom pociťovali třeba v obchodní oblasti. Alespoň tedy ne s rozhodujícím dopadem na makroekonomický vývoj Česka,“ dodal.

„Cesta Petra Pavla jako prezidenta bude symbolicky mnohem více o hodnotách, než například o konkrétní ekonomické spolupráci mezi Českem a Tchaj-wanem,“ uzavřel Kutěj.