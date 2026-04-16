Pokud ministr zahraničí dělá kroky s cílem komplikovat práci a život prezidenta v přiznané odvetě za nejmenování poslance Motoristů Filipa Turka ministrem, jde podle Pavla o stav, který v této podobě nemůže dlouho fungovat. „I prezident má nástroje ke znepříjemnění života vládě, jež zatím nechci používat, protože je takový způsob válčení dětinský na úrovni páté obecné,“ uvedl Pavel ve čtvrtek v rozhovoru.
Právě Macinka Pavlovu účast na letním summitu dlouhodobě ostře odmítá. „Můj názor je dlouhodobě známý, člena opozice tam nechci,“ vyjádřil se dříve. Na summit by podle něj také neměl jet, protože nemá v zemi reálný politický vliv.
Podle prezidenta by měl vzniklý konflikt primárně řešit premiér, se kterým se chce ohledně toho, kdo bude Česko zastupovat na summitu NATO v Ankaře, sejít 22. nebo 24. dubna. Macinka je podle Pavla podřízený premiérovi, který plně odpovídá za chod vlády i ministerstva zahraničí.
Babiš by tak podle něj měl Macinkovi říct, že jeho chování komplikuje práci především vládě a znevěrohodňuje Česko v zahraničí. „Budeme k smíchu, pokud místo vládnutí ku prospěchu občanů budeme řešit nesmysly a skandály lidí s mentalitou nedospělých výrostků,“ podotkl Pavel.
Premiér v pondělí řekl, že tam pojede určitě vládní delegace a že si neumí představit, co by tam dělal současně i prezident. Bylo by to podle něj nelogické. Z přílohy vládou schváleného usnesení o letecké přepravě ústavních činitelů vyplývá, že na summit by měli letět Babiš s Macinkou a ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD).
Prezentoval bych pozici vlády, říká Pavel
Pavel by podle svých slov na summitu prezentoval pozici vlády, nic jiného podle něj ani nelze. „I kdybych na hlavním jednání měl být já, nebudu tvrdit, že vláda neplní závazek, ale že dle stanoviska vlády jsou výdaje na obranu ‚takové a takové a zde je jejich obsah‘,“ řekl.
Prezident podle něj na summitu NATO nemůže mít jiný zájem než má vláda, tedy obranyschopnost ČR a efektivitu bezpečnosti občanů. Vítá ale, bude-li tam prezentovat pozici vlády Babiš ve formální části věnované výdajům na obranu. Při večeři hlav států se podle Pavla vede strategická debata na téma evropské a euroatlantické bezpečnosti. „V ní, troufám si říci, a snad to nezpochybní ani Andrej Babiš, jsem přece jen lépe kvalifikován a těmto otázkám se věnuji o něco déle,“ podotkl Pavel.
Prezident je vrchním velitelem ozbrojených sil a z titulu funkce má bezpečnostní i zahraniční politiku tak či tak i ve své agendě, připomněl Pavel. „Z tohoto pohledu nevidím jediný racionální důvod, proč by vláda měla zavedenou dělbu práce premiéra a prezidenta měnit,“ zopakoval.
To ale podle něj nevylučuje účast ministrů obrany a zahraničí, protože na summitu také mají své panely a legitimně tam patří. „Uvedené zvyklosti mají oporu i ve znění ústavy, podle níž navenek zastupuje zemi prezident. Proto ve věci nevidím žádný rozpor, kromě toho, který uměle vyvolává ministr zahraničí,“ doplnil.
Summity NATO v minulosti navštěvovali za ČR jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu.