Kupka: Pavel na summit nejede kvůli egu Macinky. Složíme tam účty, tvrdí Havlíček

  11:47
Předseda ODS Martin Kupka znovu kritizoval, že vláda znemožňuje českému prezidentovi Petru Pavlovi účast na letním summitu NATO. „Tato vláda je vláda naschválů, jelikož jde jen o křehká ega pánů Macinky a Turka,“ prohlásil Kupka. Ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček naopak zdůraznil, že postoj Česka musí u NATO vysvětlit zástupci vlády.
Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2026. Na snímku Martin Kupka (ODS). (11. března 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Program summitu NATO bude zaměřen na exekutivu a rozpočet, je proto logické, že tam musí být premiér, ministr obrany a ministr zahraničí Macinka. Nemůže tam přeci jet někdo, kdo tam bude prosazovat svoje názory, a nebude tam svůj pohled prosazovat vláda,“ řekl Havlíček v pořadu Partie Terezie Tománkové na televizní stanici CNN Prima News.

Dodal, že nikdo prezidentovi nebere jeho názor, ale svůj postoj musí podle něj u NATO obhájit především Babišova vláda. „Je k plusu, že tam jedou lidé, co jsou za to odpovědní. Vláda skládá účty,“ prohlásil.

Na summit NATO mají jet Babiš, Macinka a Zůna, schválila vláda. S Pavlem nepočítají

Šéf ODS Martin Kupka označil tuto vládu za vládu naschválů s vysvětlením, že jde podle něj jen o křehké ego ministra zahraničí Petra Macinky a zmocněnce Filipa Turka, kterého Pavel odmítl jmenovat ministrem.

„Nezazněla žádná věcná připomínka a Andrej Babiš sám řekl při jednání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, že vláda bude přispívat na obranu dle požadavků Severoatlantické aliance. Nikde jsem neslyšel rozpor, jde jen o křehká ega některých členů vlády,“ podotkl Kupka s tím, že má na mysli politiky za Motoristy sobě Turka a Macinku.

Dětinský způsob válčení, i prezident může vládě znepříjemňovat život, pohrozil Pavel

Podle prezidenta by měl vzniklý konflikt primárně řešit premiér, se kterým se chce ohledně toho, kdo bude Česko zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře, sejít 22. nebo 24. dubna. Macinka je podle Pavla podřízený premiérovi, který plně odpovídá za chod vlády i ministerstva zahraničí.

Vláda ale mezitím podle usnesení o letecké přepravě ústavních činitelů tento týden vyčlenila armádní letoun na summit pro premiéra a ministry zahraničí Macinku a obrany Jaromíra Zůnu.

Měl by prezident letět na summit NATO?

Pavel také ve čtvrtek řekl, že Macinka mu záměrně komplikuje jeho práci i život. Očekává, že situaci vyřeší Babiš. V opačném případě je podle něj ve hře i tvrdší postup Hradu. „I prezident má nástroje ke znepříjemnění života vládě,“ vzkázal prezident v rozhovoru pro týdeník Reflex.

Právě Macinka Pavlovu účast na letním summitu dlouhodobě ostře odmítá. „Můj názor je dlouhodobě známý, člena opozice tam nechci,“ vyjádřil se dříve. Na summit by podle něj také neměl jet, protože nemá v zemi reálný politický vliv.

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

Kreml dostane miliardy na válčení, burcuje Kyjev. Vadí výjimka na nákup ruské ropy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (16. dubna 2026)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu kritizoval americké prodloužení výjimky, která zemím umožňuje nakupovat sankcionovanou ruskou ropu a ropné produkty, jež jsou již naložené na...

19. dubna 2026  12:09

Honba za prací začíná už během studia. Američané platí statisíce za kariérní kouče

pracovní porada

Obavy rodičů se po honbě za přijetím na vysokou školu často později změní v další cíl: první zaměstnání. V době, kdy absolventi narážejí na tvrdou realitu trhu práce, roste poptávka po kariérních...

19. dubna 2026

Rakouská policie varuje před otrávenou dětskou výživou HiPP. Objevila se i v Česku

Dětské příkrmy značky HiPP, ilustrační snímek (1. března 2026)

Rakouská policie varuje před kojeneckou výživou značky HiPP, která může být otrávená. Podezřelé skleničky se podle ní našly i v Česku a na Slovensku a první laboratorní rozbory u nich ukázaly obsah...

19. dubna 2026  9:38,  aktualizováno  11:50

Soud vyhověl stížnosti Trumpa a dočasně povolil výstavbu tančírny Bílého domu

Americký prezident Donald Trump pořádá večeři pro sponzory v Bílém domě ve...

Výstavba podzemní i nadzemní části tanečního sálu Bílého domu může dočasně pokračovat. Rozhodl o tom odvolací soud federálního distriktu District of Columbia, na jehož území se nachází hlavní město....

19. dubna 2026  11:38

Osmé parlamentní volby za pět let. V Bulharsku se dere k moci proruský favorit

V Bulharsku se konají osmé parlamentní volby za pět let. Na snímku bývalý...

V Bulharsku se v sobotu ráno otevřely hlasovací místnosti a začaly už osmé parlamentní volby za posledních pět let. Hlavním favoritem je strana bývalého prezidenta Rumena Radeva, který je považován...

19. dubna 2026  11:31

Britská monarchie oznámila, kdo napíše životopis Alžběty II. Král měl jedno přání

Královna Alžběta II. na snímku z května 2022 pořízeném na hradě Windsor

Britská královská rodina oznámila, že oficiální životopis královny Alžběty II., která zemřela v září roku 2022, napíše historička Anna Keayová. Podle britských médií si král Karel III. přál, aby...

19. dubna 2026  11:10

Ve sběru skončily spotřebiče o váze šesti žižkovských věží, potvrzuje firma

Na olomouckém sídlišti nově stojí kontejner na elektroodpad. Zdobí ho dominanty...

Společnost Electrowin vybrala v loňském roce na recyklaci 73 166 tun vysloužilých elektrospotřebičů, což svou hmotností odpovídá šesti Žižkovským věžím. Celková míra sběru tak dosáhla 72,25 procent a...

19. dubna 2026

Pražské platy lákají, ale co bydlení v metropoli? Náklady citelně zatěžují

Okolní panelové domy jsou zabydlené, infrastruktura a vybavení na dobré úrovni....

Úspěch ve výběrovém řízení na post v IT oddělení jedné z firem v metropoli považoval Stanislav z Ústecka za výhru. Nový plat příjemně přesahoval krajský průměr. Jenže peripetie se sháněním pronájmu...

19. dubna 2026

Ambiciózní projekt. Anglie buduje podél pobřeží stezku krále Karla III.

Britský král Karel III. během slavnostního otevření „Pobřežní stezky krále...

Anglie pod záštitou krále Karla III. buduje pobřežní stezku, která má být dokončena ještě letos a jež se podle stanice BBC s délkou 4327 kilometrů stane nejdelší spravovanou pobřežní stezkou na...

19. dubna 2026  10:57

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

„Milionové výlety.“ Babiš vysvětlil, proč nedal Vystrčilovi letoun na Tchaj-wan

Vláda zatrhla Vystrčilovi letoun na Tchaj-wan. Ať cestuje linkou, řekl Babiš...

Premiér Andrej Babiš prohlásil, že jeho vláda bude dělat pragmatickou zahraniční politiku, ne hodnotovou, která podle něj nic nepřinesla. Babiš těmito slovy vysvětlil, proč zamítl letoun pro cestu...

19. dubna 2026  10:41

Osamělost je pandemií současnosti, říká jediná česká profesionální „dohazovačka“

Kristýna Mertlová

Majitelka seznamovací agentury a zakladatelka seznamovací platformy pro lidi se specifickými potřebami Kristýna Mertlová přednášela o rizicích při seznamování studentům Jihočeské univerzity, kteří...

19. dubna 2026  10:22

