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Prezident Pavel předává státní vyznamenání. Ocení desítky osobností

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Přímý přenos   20:00
U příležitosti výročí vzniku Československa rozdá český prezident Petr Pavel státní vyznamenání vybraným osobnostem. Oficiální nominace posílá na Hrad Poslanecká sněmovna a Senát. Letos nominovali zástupci obou komor přes dvě stovky osobností, Pavel již dopředu avizoval, že letos rozdá 51 vyznamenání, tedy o tři více než v minulém roce.

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Poslanecká sněmovna navrhla na udělení státního vyznamenání 131 osobností, mezi nimi například bývalého prezidenta Miloše Zemana. Opět zde také figuruje jméno spisovatele Milana Kundery či někdejšího ministra zahraničí Jaroslava Šedivého.

Prezident Petr Pavel hovoří v rámci ceremonie předávání státních vyznamenání. (28. října 2023)
Na Pražském hradě proběhla zkouška předávání státních vyznamenání při příležitosti svátku 28. října. V popředí je řád Tomáše Garrigue Masaryka I. třídy. (27. října 2023)
Aňa Geislerová se na Hrad vybavila šaty v módní bordó ze zbrusu nové kolekce Anamé. Ne každému se musela nutně strefit do vkusu. Model působí hodně retro, jejich lesk a zdůrazněná ramena evokují osmdesátá léta. Oceněné herečce to ale nepochybně velmi slušelo, měla povedený make-up i účes.
Jeden z nejpovedenějších modelů večera, šaty od Anamé, vynesla manželka rychlostního kanoisty Martina Fuksy Anna. Díky lesku a obtaženým křivkám vypadala jako mořská panna, k image (a možná i k manželovu sportu) doladila i „mokrý“ účes.
25 fotografií

O Zemanovi hlasovali celkem třikrát, podpořili ho poslanci ANO, SPD a Motoristů sobě. Poslanci navrhují i ruského učitele Pavla Talankina, který dostal letos filmového Oscara za film Pan Nikdo proti Putinovi.

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Mezi sněmovní kandidáty na další druhy vyznamenání se dostali také herec a moderátor Marek Eben, bývalý ministr kultury Daniel Herman, herec a aktivista za práva homosexuálů Jiří Hromada, fotbalista Patrik Schick, herec Jiří Lábus, režisér Juraj Herz, vedoucí souboru Hradišťan Jiří Pavlica nebo hudebník Michal Prokop.

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Horní komora Parlamentu se zase shodla na nominaci zakladatelky Československého červeného kříže Alice Garrigue Masarykové či na bývalém předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi. Mezi 110 návrhy jsou také herci Miroslav Donutil, Arnošt Goldflam a Zlata Adamovská, režisérka Věra Plívová Šimková nebo choreograf Yemi A. D.

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