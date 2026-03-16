Prezident projedná se Schillerovou návrh rozpočtu, bude se ptát na obranné výdaje

Autor: ,
  12:46
Prezident Petr Pavel bude v pondělí jednat na Pražském hradě s ministryní financí Alenou Schillerovou o návrhu státního rozpočtu na letošní rok. Sněmovna rozpočet se schodkem 310 miliard korun schválila minulý týden. Ke konečnému přijetí zbývá podpis prezidenta Petra Pavla. Ten již dříve avizoval, že ho vetovat nebude.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Minulý týden Pavel při návštěvě Pobaltí řekl, že chce se Schillerovou mluvit zejména o tom, zda je navržený schodek v souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Národní rozpočtová rada (NRR) opakovaně uvedla, že deficit zákon porušuje, Schillerová to odmítla se zdůvodněním, že se pravidla nevztahují na situaci, kdy Sněmovna vládě návrh rozpočtu vrátila k přepracování.

Pavel chce jednat také o výdajích na obranu, které se v rozpočtu proti návrhu předchozího kabinetu Petra Fialy (ODS) snížily. Podle rozpočtové rady existuje riziko, že se nepodaří splnit zákonem stanovené minimální výdaje na obranu ve výši dvou procent hrubého domácího produktu (HDP), ke kterým se Česko také zavázalo v NATO.

Prezident řekl, že bude chtít vědět, zda je letošní rok pouze přechodový a od příštího roku výdaje na bezpečnost a obranu opět porostou.

V úterý na schůzku se Schillerovou naváže Pavel jednáním s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Také jeho chce upozornit na problémy, které u státního rozpočtu vidí.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.