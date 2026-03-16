Minulý týden Pavel při návštěvě Pobaltí řekl, že chce se Schillerovou mluvit zejména o tom, zda je navržený schodek v souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Národní rozpočtová rada (NRR) opakovaně uvedla, že deficit zákon porušuje, Schillerová to odmítla se zdůvodněním, že se pravidla nevztahují na situaci, kdy Sněmovna vládě návrh rozpočtu vrátila k přepracování.
Pavel chce jednat také o výdajích na obranu, které se v rozpočtu proti návrhu předchozího kabinetu Petra Fialy (ODS) snížily. Podle rozpočtové rady existuje riziko, že se nepodaří splnit zákonem stanovené minimální výdaje na obranu ve výši dvou procent hrubého domácího produktu (HDP), ke kterým se Česko také zavázalo v NATO.
Koalice prosadila rozpočet a schodek 310 miliard. Poslanci překvapili Schillerovou
Prezident řekl, že bude chtít vědět, zda je letošní rok pouze přechodový a od příštího roku výdaje na bezpečnost a obranu opět porostou.
V úterý na schůzku se Schillerovou naváže Pavel jednáním s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Také jeho chce upozornit na problémy, které u státního rozpočtu vidí.