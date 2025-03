Dva roky ve funkci. Prezident Petr Pavel zhodnotí své působení

Bláhový sen o zázračném deštníku. Evropa se z jaderných spárů USA nedostane

Premium

Je to návrh, který se do evropského diplomatického rybníčku vrací co pár let. Vlastní společný jaderný deštník pro celou Evropu jako nástroj odstrašení. S nástupem Donalda Trumpa do Bílého domu...