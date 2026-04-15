Podpora Izraele má hranice, u Grónska se váhalo, řekl Pavel v „zakázaném“ rozhovoru

Prezident Petr Pavel vyjádřil solidaritu s Izraelem, upozornil na bezpečnostní situaci na Ukrajině a kritizoval český přístup k otázce Grónska. Mluvil o tom v rozhovoru pro Armádu České republiky, jehož zveřejnění podle dostupných informací zablokovalo ministerstvo obrany. Následně jej na svém Facebooku publikoval ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).

„Nemůžeme se tvářit, že je nám bezpečí ostatních lhostejné,“ uvedl Pavel. Připomněl, že konflikty na Ukrajině i na Blízkém východě mají dopad i na životy lidí v Česku. „Dlouhodobě vyjadřujeme podporu Izraeli, ale jeho bezpečnost nemůže být uplatňována na úkor jiných,“ dodal.

Prezident zároveň ocenil pokračování muniční iniciativy na podporu Ukrajiny. Kriticky se však vyjádřil k postoji Česka v otázce Grónska, o které projevil zájem americký prezident Donald Trump a připustil i možnost vojenského řešení.

Grónsko je součástí Dánského království, a tedy i NATO. Podle Pavla ale Česko reagovalo příliš opatrně. „Staví nás to do role státu, který raději vyčká, než aby jasně řekl, co si myslí a na které straně stojí,“ uvedl.

Pavel také zmínil, že je nadále v kontaktu se svými bývalými kolegy z NATO. „Nejsou to jen vojáci, ale i další partneři,“ řekl. Současná vláda jej přitom nechce pověřit reprezentací na červencovém summitu aliance. Česko by měl zastupovat premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Macinka.

Bezpečnostní situace byla jedním z hlavních témat rozhovoru. Prezident v této souvislosti varoval před falešným pocitem bezpečí. „Považoval bych za mimořádně škodlivé lidi strašit, ale stejně škodlivé je tvrdit, že nám nic nehrozí,“ uvedl.

Připomněl také zkušenost Velké Británie po teroristických útocích v roce 2005, kdy byla společnost ochotna omezit některé občanské svobody výměnou za větší bezpečnost. Podle Pavla v Česku podobná připravenost zatím chybí.

Varoval i před paralelou s rokem 1938, kdy si podle něj mnoho lidí přálo zachovat mír za každou cenu. Zdůraznil, že je důležité realisticky vnímat bezpečnostní hrozby. „Vždycky je lepší být připraven na nejhorší scénář, než být zaskočen, když přijde krize,“ řekl.

Na závěr se prezident zamyslel nad svou kariérou. Většinu života strávil v armádě a službu vnímá jako poslání. „Není to jen o penězích, hodnostech nebo vyznamenáních, ale o smyslu, který to člověku dává," uvedl.

Dříve si podle svých slov přitom myslel, že v armádě bude navždy. „Já se snažím netrpět nostalgií,“ uvedl prezident na otázku, zda mu nechybí uniforma. „Vzpomínám si na všechny ty fajn chvíle, které jsem v uniformě zažil,“ dodal a přidal konkrétní vzpomínku na svůj nástup k jednotce do Prostějova a tehdy si prý myslel, že v armádě bude navždy.

Prezident Petr Pavel před rozhovorem pro Českou televizi ke třetímu výročí ve funkci
Petr Pavel již zhruba půl roku zastává funkci prezidenta republiky. Exkluzivní rozhovor s Petrem Pavlem na webu iDNES.cz.
Petr Pavel již zhruba půl roku zastává funkci prezidenta republiky. Exkluzivní rozhovor s Petrem Pavlem na webu iDNES.cz.
Petr Pavel již zhruba půl roku zastává funkci prezidenta republiky. Exkluzivní rozhovor s Petrem Pavlem na webu iDNES.cz.
5 fotografií
