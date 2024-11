Pavel bude respektovat vůli voličů. Svěřit vládu Babišovi by problém neměl

„Budu se snažit pověřit (sestavením vlády) toho, kdo bude mít největší šanci sestavit vládu, která získá podporu ve Sněmovně. Pokud to bude Andrej Babiš, budu to vnímat jako vůli občanů. Nepůjdu proti ústavě,“ řekl Pavel.

Pokud by ANO po volbách sestavilo kabinet s hnutím SPD nebo i s komunisty, bude to vnímat jako vyjádření vůle voličů. „Pokud jim nebude vadit koalice takových stran, tak to zřejmě vyjadřuje vůli většiny obyvatel této země, a mně nezbyde nic jiného, než se s tím smířit,“ uvedl.

Nechce předjímat, zda taková situace nastane, zda bude příštím premiérem Babiš a pokud ano, jak se v této staronové roli zachová. Bude to ale nepochybně jeden z faktorů, které bude Pavel zvažovat při rozhodování o opětovné kandidatuře na prezidenta.

Před volbami se bude Pavel snažit vytvářet prostor pro věcnou výměnu názorů a argumentů, aby nepřevážily emoce a nabízení jednoduchých receptů. Lidem, kteří mají problémy a pocit, že jim nikdo nenaslouchá, nepřesvědčí slova, že naše země je bezpečná a daří se jí dobře, míní Pavel.

„Nebudu preferovat tu či onu stranu,“ dodal. Nechce voliče ani ovlivňovat tím, že by řekl, pro koho hlasoval.

Termín sněmovních voleb chce vyhlásit na jaře - ne příliš brzy, aby kampaň nebyla moc dlouhá a pro kandidující strany finančně náročná. Nejzazší termín je na začátku října.