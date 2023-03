Lidé, kteří tam přišli, chtějí bořit, řekl Pavel o demonstraci z Václaváku

„Takové lidi nemůžete brát vážně,“ řekl prezident Petr Pavel při diskusi ve Slovenském národním divadle, které se zúčastnil spolu se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Moderátory prezidentské debaty byli šéfredaktoři Deníku N Pavel Tomášek a slovenského Denníku N Matúš Kostolný.

Po skončení demonstrace nazvané oficiálně Česko proti bídě, se někteří její účastníci pokusili proniknout do Národního muzea, aby sundali ukrajinskou vlajku, ale policie jim to v zabránila. Zatčeno přitom bylo 18 lidí.

Prezident Petr Pavel také řekl na diskusi v Bratislavě, které se zúčastnil spolu se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou , že Ukrajina musí obnovit svoje hranice, jinak se bude Rusko cítit jako vítěz.

Podle českého prezidenta stačí poslouchat třeba ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova a je jasné, že na Ukrajině by se Rusko nezastavilo a že další na řadě by bylo Moldavsko. „Pro mě je to malý velký muž,“ řekl Petr Pavel, jak vnímá ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Podle něj se jednou budou děti o současném prezidentovi Ukrajiny, který vede svou zemi proti Putinovi, učit.

Vrátil se i k tomu, jak na konci ledna nečekaně přijela do Prahy slovenská prezidentka a objevila se ve Fóru Karlín krátce poté, když už bylo jasné, že porazil Andreje Babiše a stal se novým prezidentem. Atmosféru přirovnal k tomu, jako kdyby přijela rocková hvězda.

Zopakoval svůj názor, že jedno prezidentské období je „až až“, ale vyhnul se jasné odpovědi na otázku, zda tedy už nebude za pět let kandidovat. „Takovou výhodu nebudu soupeřům dávat,“ řekl Pavel.