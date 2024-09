Pavel přiletěl na týdenní návštěvu do USA. Nejprve zamíří s projevem do OSN

Pavel v pondělí v New Yorku vystoupí s projevem na Summitu budoucnosti, jehož cílem je dát impulz k reformám a opatřením potřebným k překonávání současných globálních výzev, včetně zintenzivnění úsilí o reformu Rady bezpečnosti OSN.

Výsledkem summitu, který svolal generální tajemník OSN António Guterres, má být přijetí Paktu pro budoucnost.

Pavel před odletem do USA řekl, že se chce při své cestě soustředit na pokračující podporu Ukrajiny čelící ruské invazi, reformu OSN, ale i úsilí Česka stát se nestálým členem Rady bezpečnosti OSN v letech 2032 a 2033. Ohledně Ukrajiny chce apelovat na dodržování mezinárodních pravidel, bez kterých by hrozilo, že svět upadne do chaosu.

Pavel bude v New Yorku do středy, kdy by měl pronést národní projev na 79. zasedání Valného shromáždění OSN. Následně se přesune do Chicaga a Cedar Rapids.

Spolu s prezidentem do USA přicestovali také zástupci českých společností, jedná se především o start-upy a inovativní firmy, které působí v oblasti kyberbezpečnosti a obrany.