Rusko dál věří své vojenské síle, motivace jednat mu chybí, řekl Pavel

„Rusko se k nám chová jako k nepříteli, vidíme jej jako největší bezpečností hrozbu, a to se musí odrazit ve strategických dokumentech aliance,“ řekl Pavel k nadcházejícímu summitu NATO ve Washingtonu.

Tam by zástupci zemí měli odsouhlasit zadání k vytvoření komplexní strategie a přístupu ve vztahu k Rusku. Podle Pavla by měli primárně přehodnotit, jak země vnímají Rusko při jednáních. „Musíme brát v úvahu, že Rusko je jadernou velmocí, chová se agresivně k sousedům a často také podniká provokace k zemím NATO,“ sdělil prezident.

„Ve Washingtonu by neměla být odsouhlasena nějaká jednotná platforma, ale mělo by být odsouhlaseno zadání vypracovat strategický politický přístup k Rusku, což bude nějakou dobu trvat. Odsouhlasení konkrétního dokumentu bude zřejmě předmětem až dalšího summitu nebo některého z ministerských jednání,“ dodala hlava státu.

Řeč došla i na stav války na Ukrajině. „Rusko je zatím přesvědčeno, že svých cílů dosáhne vojenskou silou. Zatím všechny jeho návrhy byly pro bezprostřední kapitulaci, ne o mírovém jednání. Naší snahou by mělo být, aby Rusko na Ukrajině neuspělo,“ zopakoval Pavel.

Prezident dodal, že se situace na bojišti nevyvíjí ve prospěch ani jednoho účastníka konfliktu. I přes veškerou pomoc je pravděpodobné, že v krátkém časovém horizontu Ukrajina nebude schopna osvobodit všechna svá okupovaná území, řekl prezident. Spíše se podle něj dá očekávat, že v budoucnu se při jednání dospěje k určitému kompromisu, a je také možné, že část ukrajinského území bude dočasně okupována Ruskem.

„Ukrajině nezbývá nic jiného než se bránit a našim zájmem je, aby obhájila co nejvíce ze svého teritoria,“ uvedl Pavel. Podle něj je důležitá podpora Ukrajiny do té míry, že Rusko pochopí, že jedinou cestou k ukončení konfliktu je jednání, nikoli další pokračování bojů.

Jednání o ekonomických otázkách nečeká

Prezident také komentoval nedávné společné jednání s premiérem Petrem Fialu (ODS), předsedou ANO Andrejem Babišem a místopředsedou hnutí Karlem Havlíčkem. Podle Pavla je vhodné, když se předsedové takových setkání účastní, nemusí tak docházet k interpretaci a změně pozic.

Pavel je zároveň ochoten se dále setkávat. „Několikrát jsem deklaroval, že jsem k tomu připraven. Je to role, co prezident podle mě má hrát,“ sdělil. Vnímá však malou ochotu vést podobné rozhovory na sociální a ekonomická témata. Nečeká tak, že by se do příštích sněmovních voleb konalo společné jednání na tato témata. Důležitá je podle něj shoda na základním zahraničněpolitickém směřování České republiky.

Pavel také sdělil, že je vidět, že napětí mezi hnutím ANO a kabinetem Spolu a Pirátů se STAN je velké. „Mnohdy v takové atmosféře racionalita argumentů ustupuje do pozadí,“ míní prezident.