Na studia do ciziny. Pavel chce speciální stipendia. Je to na dlouho, přiznal

Prezident v úterním pořadu Fokus Václava Moravce označil vzdělávání za nejdůležitější téma pro mladou generaci.

Za hlavní problém českého vzdělávacího systému, který se ale projevuje i v dalších oblastech, považuje Pavel časté změny priorit a koncepcí. „Jsme silní ve zpracovávání koncepčních a strategických materiálů, ale výrazně horší v jejich naplňování,“ podotkl.

Výhodu mají země jako Finsko, které si strategii vytyčilo a cílevědomě, trpělivě a krůček po krůčku ji naplňuje, dodal.

Pokud chce Česko držet krok s ostatními zeměmi, je podle Pavla žádoucí, aby co největší počet studentů jezdil „na zkušenou do světa“. „Měli bychom se zamyslet nad systémem státních stipendií, který by umožnil mnohem většímu počtu studentů jet se podívat na zkušenou na střední, vysoké školy či vědeckou stáž,“ uvedl. Záležitost probíral s ministry školství, považuje to ale za „běh na dlouhou trať“.

Peníze na studium v zahraničí se aktuálně více shánějí přes individuální dárce a různé mecenáše, řekl Pavel.

„Jedním z důvodů jsou finance, druhým je možná hůře pochopitelný důvod, a to iracionální obava, že budeme financovat odchod mladých talentovaných lidí do zahraničí,“ uvedl.

Cestou by podle něj bylo vytvořit mechanismus, který by stipendistu zavazoval k tomu, že musí tuto investici alespoň částečně vrátit.