„I hlava státu ví, že pohodlí autovlaku je nepřekonatelné,“ napsaly na síti X České dráhy a k tomu připojily fotografie prezidenta v motorkářském oblečení.
Na druhém snímku je prezidentova motorka naložená v nákladním vagonu ve spoji, který podle dopravce mířil na Slovensko.
Hrad k prezidentově dovolené ve středu pouze sdělil, že hlava státu míří do země, která je v Evropské unii.
Prezident Pavel odjel na tajnou dovolenou do zahraničí
Předloni Pavel na dovolené navštívil i multižánrový hudební festival Trutnoff. Volno přerušil 21. srpna 2023 kvůli tradiční pietní akci u Českého rozhlasu, která připomněla oběti invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa.
Pojem dovolená je nicméně u ústavních činitelů, jako je prezident či členové vlády, nepřesný. Klasickou dovolenou, kterou čerpá každý zaměstnanec, nemají. Nejsou v pracovním poměru, nevztahuje se tak na ně zákoník práce. Z povahy své funkce by měli být neustále k dispozici.