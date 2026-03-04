Prezidenta Pavla čeká setkání na Hradě s končícím arcibiskupem Janem Graubnerem

Autor: ,
  8:14
Prezident Petr Pavel se ve středu na Pražském hradě setká s končícím pražským arcibiskupem Janem Graubnerem, oznámila Kancelář prezidenta republiky na webu. Co bude tématem rozhovoru nespecifikovala. Podle Arcibiskupství pražského má jít o přátelské setkání. Výstup pro novináře ani jedna strana neplánuje.
Pražský arcibiskup Jan Graubner (vlevo) a český prezident Petr Pavel na pietním...

Pražský arcibiskup Jan Graubner (vlevo) a český prezident Petr Pavel na pietním aktu při příležitosti 81. výročí vyhlazeni Lidic. (10. června 2023) | foto: ČTK

Prezident Petr Pavel vystoupil v Senátu na veřejném slyšení s názvem Bezpečnost...
Kniha kondolencí pro Dominika Duku v Arcibiskupském paláci. Na snímku...
Jmenování nového pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla (vpravo) za účasti...
Prezident Petr Pavel mluví na 10. schůzi Sněmovny zatímco ministr zahraničí...
47 fotografií

Sedmasedmdesátiletý Graubner bude vykonávat úřad pražského arcibiskupa do 25. dubna, kdy při ceremonii předá arcibiskupskou berlu dosavadnímu litoměřickému biskupovi Stanislavu Přibylovi. Přibyla začátkem února pražským metropolitou jmenoval papež Lev XIV.

Se Lvem XIV. se Pavel setkal v lednu ve Vatikánu. Mluvili především o hodnotách, mezinárodní situaci, prezidentský pár také pozval papeže do Prahy. Totéž učinila česká katolická církev. Současná pozvání od světských představitelů i od zástupců církve se chápou jako nutná podmínka pro případnou papežskou návštěvu v Česku. Naposledy do ČR přijel v září 2009 papež Benedikt XVI.

Jan Graubner končí. Vatikán v utajení vybral nového pražského arcibiskupa

Před setkáním se Lvem XIV. se na Pavla dopisem obrátili zástupci obětí sexuálního zneužívání v české katolické církvi. Chtěli, aby se o nich prezident papeži zmínil. Zároveň v dopise oběti uvedly, že Graubner v předchozí roli moravského metropolity věděl o zneužívání dětí knězem Františkem Mertou. Protože situaci řešil pouze překládáním kněze na jiná místa, nezabránil jeho působení.

Zástupci obětí také ocenili Pavlovy výhrady k Vatikánské smlouvě. Prezident loni v dubnu ve vyjádření pro Ústavní soud uvedl, že dokument, který ratifikovaly Sněmovna a Senát, není v souladu s ústavou a zavádí privilegované postavení katolické církve.

Vstoupit do diskuse

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Prezidenta Pavla čeká setkání na Hradě s končícím arcibiskupem Janem Graubnerem

Pražský arcibiskup Jan Graubner (vlevo) a český prezident Petr Pavel na pietním...

Prezident Petr Pavel se ve středu na Pražském hradě setká s končícím pražským arcibiskupem Janem Graubnerem, oznámila Kancelář prezidenta republiky na webu. Co bude tématem rozhovoru nespecifikovala....

4. března 2026  8:14

Poslanci projednají rozpočet. Koalice chce přidat na sport či program MEDEVAC

Přímý přenos
Premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová na tiskové...

Přesuny peněz v návrhu státního rozpočtu na letošní rok předloží poslanci při jeho druhém čtení. Koalice ANO, SPD a Motoristé sobě se domluvila na čtyřech návrzích. Největší změna se týká sportu,...

4. března 2026  5:45,  aktualizováno  8:05

ONLINE: Izrael zaútočil na íránská bezpečnostní centra, zasáhl desítky cílů

Rakety odpalované z Libanonu směrem k Izraeli. (3. března 2026)

Izraelská armáda zahájila další novou rozsáhlou vlnu úderů na Írán. Cílem jsou podle ní íránská velitelská centra bezpečnostních složek, odpalovací zařízení, systémy protivzdušné obrany a další...

4. března 2026  6:36,  aktualizováno  7:59

Do Prahy přiletělo letadlo s turisty z Dubaje, mělo mezipřistání v Egyptě

V Praze přistálo první letadlo s českými turisty z Blízkého východu, po 2:00...

Na Letiště Václava Havla přistálo v úterý ráno letadlo společnosti Smartwings přepravující Čechy z Dubaje. Podle úterních informací mluvčí Smartwings Vladimíry Dufkové byl let naplněn a letělo jím...

4. března 2026  5:26,  aktualizováno  7:52

Útok na Írán a odveta způsobily největší omezení letecké dopravy od pandemie

Pasažér na letišti v libanonském Bejrútu kontroluje tabule se zrušenými lety....

Válka na Blízkém východě představuje největší omezení letecké dopravy od pandemie covidu-19, sdělil generální ředitel cestovní agentury PC Agency Paul Charles. Nejistota ohledně délky trvání...

4. března 2026  7:36

Na dálnici D35 hořel návěs náklaďáku. Řidič včas odpojil tahač

Dálnici D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Ostrovem uzavřel požár návěsu...

Dálnici D35 na Pardubicku mezi Opatovicemi nad Labem a Ostrovem v úterý večer uzavřel požár návěsu nákladního auta. Komunikace byla zhruba sedm hodin neprůjezdná mezi sjezdy na 148. a 157. kilometru...

3. března 2026  20:48,  aktualizováno  4. 3. 7:34

Světu hrozí další inflační vlna. V Evropě by byla výraznější než jinde, varují analytici

Premium
Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených...

Válka na Blízkém východě by mohla vést k opětovnému růstu inflace v Evropě i k oslabení jejího hospodářského růstu. Evropské ekonomiky jsou totiž na dovozu ropy a plynu z regionu závislejší než...

4. března 2026

Strategický partner jen na papíře. Kreml nabízí Íránu slova útěchy, sám počítá zisky

Premium
Útok pokračuje. Stíhací letoun se připravuje ke startu z letadlové lodi Abraham...

Amorální, nezákonný a nevyprovokovaný akt agrese. Tak hodnotí americko-izraelský útok na Írán ruští vrcholní představitelé. Ostrou rétoriku ovšem žádné reálné kroky neprovázejí a dlouho deklarovaná...

4. března 2026

Testy z češtiny na zkoušku. Ověř pozornost i chápání: tiskni a trénuj na přijímačky

Premium
ilustrační snímek

Je pozoruhodná světecká jízdárna u Tachova menší než Španělský dvůr ve Vídni, nebo ne? V případě úloh, které zkoumají, jak jsme porozuměli textu, může o chybě rozhodnout jediné slovo. Proto se...

4. března 2026

Czech Nature Photo 2026 prozradila nominace nejkrásnějších fotografií přírody

Alexandr Štěrba – Ranní probuzení NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie...

Obecně prospěšná společnost Czech Photo vyhlásila nominované snímky desátého ročníku fotografické soutěže pro české a slovenské fotografky a fotografy přírody Czech Nature Photo 2026.

4. března 2026

Zachraňuje firmy ze dna. EY Podnikatel roku dokázal oživit i americký podnik

Finalistou a vítězem soutěže EY Podnikatel roku 2025 je Dušan Šenkypl, partner...

Vdechnout nový život firmě, nad níž investoři i zákazníci dávno zlomili hůl, nebo najít startup s potenciálem vyrůst ve stabilní a prosperující byznys. To je životní poslání Dušana Šenkypla.

4. března 2026

Stanjura se staví na vlastní nohy. Zřídil si novou živnost, do své firmy se nevrací

Premium
První zasedání kabinetu po vládních prázdninách. (20. srpna 2025)

Do loňských voleb do Poslanecké sněmovny patřil k nejvlivnějším členům ODS. Dnes, po neúspěšné kandidatuře do dolní komory, se podle zjištění iDNES.cz bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura stáhl do...

4. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.