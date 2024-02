Proč Česko zaostává? Kvůli propastným rozdílům mezi regiony, řekl Pavel

Propastné rozdíly mezi některými částmi České republiky vedou k tomu, že celkově země zaostává za státy, s nimiž by se ráda měřila. Přitom jinak by Česko mělo na to být s nimi na stejné úrovni. Prezident Petr Pavel to v úterý prohlásil během krátkém projevu na Pražském hradě při příležitosti přijetí starostů vítězných obcí soutěže Vesnice roku 2023. Těm poděkoval za to, že přispívají k pozvednutí úrovně.