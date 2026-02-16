Pokusy o korupci byly, kritika muniční iniciativy je ale neoprávněná, řekl Pavel

Autor: ,
  10:01
Muniční iniciativa zajistila od svého vzniku podle prezidenta Petra Pavla asi 4,4 milionu kusů velkorážní munice pro Ukrajinu. Česko podle něj k projektu přistupovalo od počátku s maximální mírou otevřenosti a od žádného z auditorů dárcovských zemí iniciativa nezaznamenala kritiku, která by naznačovala pochybení v transparentnosti, případně v korupci.
Návštěva prezidenta Petra a Pavla v Olomouckém kraji.

Návštěva prezidenta Petra a Pavla v Olomouckém kraji. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Prezident Petr Pavel při návštěvě Prostějova.
Andrej Babiš na tiskové konferenci po zasedání Bezpečnostní rady státu, kterého...
Prezident Petr Pavel při návštěvě Prostějova.
Končící ministr zahraničí Jan Lipavský (6. listopadu 2025)
16 fotografií

Pokusy o korupci podle prezidenta byly, je ale přesvědčen, že žádných zásadních pochybení iniciativa nositelem nebyla. Řekl to v rozhovoru pro server Odkryto.cz.

Česká muniční iniciativa začala fungovat předloni a zaměřuje se na dodávky dělostřeleckých granátů Ukrajině, která na počátku války v únoru 2022 v zásobách výrazně zaostávala za Ruskem. Na iniciativě spolupracuje Česko zejména s Nizozemskem a Dánskem.

Loni Ukrajina dostala 1,8 milionu kusů munice. Podle bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského (za ODS) na munici pro Ukrajinu dárci věnovali 100 miliard korun, Česko přispělo dvěma až třemi miliardami korun.

Většina Čechů je pro pokračování muniční iniciativy, ukázal průzkum

Pavel muniční iniciativu považuje za mimořádně úspěšnou. „Když se podíváme jenom na prostá čísla, tak více než 50 procent veškeré velkorážní munice pro Ukrajinu bylo zajišťováno v uplynulé době prostřednictvím muniční iniciativy. Takže se dá říct, že byla pro Ukrajinu životně důležitá,“ podotkl Pavel.

Iniciativa je předražená a plesnivá, řekl Babiš před volbami

Iniciativu loni před volbami kritizovaly tehdy opoziční strany ANO a SPD. Předseda ANO a nynější premiér Andrej Babiš loni v červenci v rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že iniciativa je netransparentní, předražená a plesnivá. Letos na začátku ledna oznámil, že muniční iniciativa bude pokračovat, Česko do ní ale nebude dávat peníze.

Pavel se viděl v Mnichově se Zelenským, řešil výdaje na bezpečnost i tlak na Rusko

„Kritiky zaznělo mnoho, ale zatím se nikde neobjevil jediný důkaz, že by ta kritika byla oprávněná,“ řekl v rozhovoru Pavel. Česko podle něj přizvalo největší dárce, aby vyslali svoje auditory. „Budou sedět vedle našich expertů a vlastně se jim dívat pod ruce, jakým způsobem je s jejich penězi zacházeno. A od žádného z nich, a musíme říct, že v tom byly opravdu miliardy eur, jsme nezaznamenali žádnou kritiku, která by naznačovala pochybení v transparentnosti, případně korupci, tak jak bylo naznačováno,“ dodal.

„Ty pokusy tam samozřejmě byly, všude, kde se hýbou velké peníze, tak takové pokusy určitě budou, ale já jsem přesvědčen o tom, že žádných zásadních pochybení muniční iniciativa nebyla nositelem,“ uvedl také Pavel.

Pokud se někde objeví například obvinění z vyšší marže pro nějakou společnost, je prezident pro to, aby se to vyšetřilo. „Ale neměli bychom tím kompromitovat celou iniciativu, protože ta jednoznačně je transparentní a má důvěryhodnost našich partnerů,“ doplnil.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Rozespalý Bush s vnoučaty dojal Ameriku, fotka mu otevřela cestu do Bílého domu

Image: 980905233, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no,...

Pokud nějaké americké prezidentské volby rozhodla fotografie, byly to ty v roce 1988. Zatímco naděje demokratů pohřbila nešťastná akce v tanku, kampaň republikánského kandidáta George H. W. Bushe...

AfD uspořádá sjezd přesně sto let po NSDAP, kritiku odmítá

Alternativa pro Německo (AfD). (22. února 2025)

Strana Alternativa pro Německo (AfD) čelí ostré kritice kvůli výběru termínu konání svého sjezdu. V durynské metropoli Erfurtu by se měli delegáti strany, kterou úřady označily za prokazatelně...

16. února 2026  10:34

Střet Macinky a Clintonové rezonuje také v cizině, všimli si ho i na Fox News

Macinka se v Mnichově přel se Sikorskim i Clintonovou

Americká konzervativní stanice Fox News si všimla ostré výměny názorů mezi bývalou americkou demokratickou ministryní zahraničí Hillary Clintonovou a českým ministrem zahraničí Petrem Macinkou na...

16. února 2026  9:39,  aktualizováno  10:30

Do motorestu si zloděj přijel pro nářadí, vypůjčené auto jím napěchoval po střechu

Vypůjčenou Škodu Octavia ukradeným nářadím zloděj naložil až po střechu.

Až po střechu napěchoval vypůjčenou octavii ukradeným nářadím sedmatřicetiletý zloděj. Dojel si pro něj k motorestu na 139. kilometr D1 ve směru na Brno. Provozovna se momentálně rekonstruuje. Zloděj...

16. února 2026  10:14

Vláda projedná nařízení o podmínkách pobytu Ukrajinců, SPD ho nepodpoří

Tisková konference po jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve...

Podmínky získání zvláštního dlouhodobého pobytu pro uprchlíky, kteří do Česka utekli před válkou na Ukrajině, projedná vláda Andreje Babiše. Mají být stejné jako loni za předchozího kabinetu....

16. února 2026  6:13,  aktualizováno  10:13

Čtrnáctiletý lyžař po pádu prolétl ochrannou sítí, zranila se i mladá snowboardistka

Pro zraněnou šestnáctiletou snowboardistku přiletěl na Klínovec záchranářský...

Dvě vážná zranění řešili v neděli záchranáři Horské služby Krušné hory ve středisku Boží Dar – Neklid. Jen několik minut po sobě zde měli nehodu devatenáctiletá snowboardistka a teprve čtrnáctiletý...

16. února 2026  9:38,  aktualizováno  10:09

Motoristé ukáží náhradníka do vlády za Turka. Okamura řekl, že to je dobře

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okramura při příchodu na koaliční jednání.

Premiér Andrej Babiš představí nového kandidáta na post ministra životního prostředí za Motoristy sobě místo poslance Filipa Turka. „Motoristé si to vyhodnotili tak, že by bylo dobré, aby byl co...

16. února 2026  10:02

Pokusy o korupci byly, kritika muniční iniciativy je ale neoprávněná, řekl Pavel

Návštěva prezidenta Petra a Pavla v Olomouckém kraji.

Muniční iniciativa zajistila od svého vzniku podle prezidenta Petra Pavla asi 4,4 milionu kusů velkorážní munice pro Ukrajinu. Česko podle něj k projektu přistupovalo od počátku s maximální mírou...

16. února 2026  10:01

Sinolog: Likvidace generála ukazuje na boj o moc v Pekingu. Mladí pochybují o straně

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je sinolog David Gardáš.

Odvolání jednoho z nejvýše postavených čínských generálů podle sinologa Davida Gardáše z projektu Synopsis naznačuje napětí mezi špičkami komunistické strany. V Rozstřelu iDNES.cz uvedl, že čistky v...

16. února 2026

Největší útok, jaký ruská oblast zažila. Ukrajinci ponořili Brjansk do tmy

Sledujeme online
Údery ukrajinských dronů zanechaly část města Brjansk bez elektřiny a tepla....

Ukrajinská armáda v neděli podnikla na západoruskou Brjanskou oblast nejrozsáhlejší dronový útok, jaký některý z ruských regionů zažil během jediného dne od začátku ruské invaze do sousední země v...

16. února 2026  9:15,  aktualizováno  9:55

Jako setkání se starými přáteli. Do pražské O2 areny přijede v dubnu Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti vystoupil 6. března 2023 v pražské O2 areně

Italský zpěvák Eros Ramazzotti přijede 10. dubna v rámci turné Una Storia Importante do pražské O2 areny. Kromě novějších písní zazpívá samozřejmě i své starší hity a chybět nebudou ani typicky...

16. února 2026  9:50

Lovci pedofilů nachytali i policistu. Za svádění nezletilé k sexu čelí stíhání

Policistovi Jaroslavovi samozvaní lovci sebrali telefon, který jim odemkl. Na...

Generální inspekce bezpečnostních sborů navrhla obžalovat policistu, který na internetu při kontaktu s domnělou čtrnáctiletou dívkou tuto nezletilou sváděl k sexu. Případem lovců pedofilů se v...

16. února 2026  9:39

Hromadná nehoda uzavřela D8 u Prahy. Srazilo se tam jedenáct aut

Hromadná nehoda uzavřela dálnici D8 směrem na Ústí nad Labem. (16. února 2026)

Dálnici D8 směrem na Ústí nad Labem v pondělí ráno uzavřela hromadná nehoda několika nákladních a osobních aut. Jeden člověk byl zraněn, policie odklání dopravu přes Zdiby.

16. února 2026  7:47,  aktualizováno  9:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.