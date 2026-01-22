Nevylučuji to. Pavel poprvé připustil další kandidaturu na prezidenta

Autor: ,
  19:38aktualizováno  19:51
Prezident Petr Pavel během čtvrteční debaty s obyvateli Hranic na Přerovsku nevyloučil, že bude znovu kandidovat na funkci hlavy státu. Podobnému dotazu čelil i při setkání s olomouckými zastupiteli. Přímý dotaz na případnou kandidaturu padl od jednoho z diváků v divadle Staré střelnice v Hranicích.
Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)

Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026) | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)
Prezident Petr Pavel zahájil návštěvu Olomouckého kraje v hejčínském gymnáziu....
Prezident Petr Pavel zahájil návštěvu Olomouckého kraje v hejčínském gymnáziu....
Studenti hejčínského gymnázia čekají na prezidenta Petra Pavla. (22. ledna 2026)
14 fotografií

O debatu byl mezi obyvateli velký zájem a podle zástupců radnice byly lístky okamžitě rozebrány. „Nevylučuji to,“ odpověděl bez dalšího komentáře prezident.

Pavel a kdo dál? Politologové míní, že bude obhajovat, hodnotí možné soupeře

Otázka případné kandidatury zřejmě naposledy veřejně padla loni v listopadu v Činoherním klubu, tehdy se prezident odpovědi vyhnul s tím, že na to je ještě čas. Pavel byl zvolen prezidentem v přímých volbách v lednu 2023, v jejichž druhém kole porazil předsedu ANO Andreje Babiše. Svůj pětiletý mandát vykonává od inaugurace v březnu 2023. Podle ústavy nemůže být nikdo zvolen víc než dvakrát za sebou.

Otázka Pavlova případného druhého prezidentského mandátu zazněla také v Olomouci, při diskusi se členy olomouckého zastupitelstva v obřadní síni historické budovy radnice. Hlava státu prý tuto variantu nechává stále otevřenou.

Obhajoba mandátu? Ještě je čas, vyhýbá se stále Pavel jednoznačné odpovědi

„Nešel jsem do toho s ambicí vykonávat tuto funkci dvě volební období. Chtěl jsem nabídnout svou službu a alternativu v naději, že se během těch pěti let objeví někdo, koho bych sám rád podpořil a volil. Mou ambicí bylo přinést do rozhádané a rozdělené společnosti pár témat, na kterých bychom se měli shodnout,“ uvedl v diskusi prezident.

Podle říjnového průzkumu agentury STEM/MARK by prezidentem Pavla volilo nebo možná volilo 58 procent lidí. Z nabízených 40 jmen veřejně známých osobností by si 45 procent vybralo herce a moderátora Marka Ebena, který ale svou kandidaturu dlouhodobě vylučuje, a 40 procent premiéra Andreje Babiše.

Ideální budoucí prezident by měl být podle průzkumu politicky zkušený, důrazný, prozápadní a nadstranický. Důležitost úřadu prezidenta ve vnímání lidí od jara vzrostla, vyplynulo z průzkumu, který agentura poskytla.

Vstoupit do diskuse (34 příspěvků)

Nejčtenější

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

Tanec. Svařák. A láska. Stručný návod, jak přežít ve zmrzlém a temném Kyjevě

Premium
Ráno v ukrajinském hlavním městě Kyjevě. V pozadí se tyčí monument Matka...

Šest set tisíc lidí už uprchlo z těžce zkoušeného Kyjeva. Metropole Ukrajiny zažívá nejtěžší zimu od začátku války a statisíce lidí zůstávají bez tepla, světa a vody... Portál iDNES.cz posbíral...

22. ledna 2026

Rusko shání peníze. Zabavuje majetek, o který ale v dražbách není zájem

Moskevské letiště Domodědovo

Ruské rozpočty nejsou v posledních letech v ideální kondici. I proto jsou nyní důležitější než kdy dřív dražby zabaveného majetku, které mají generovat příjmy do státní kasy. Neúspěšná aukce jednoho...

22. ledna 2026

Nevylučuji to. Pavel poprvé připustil další kandidaturu na prezidenta

Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)

Prezident Petr Pavel během čtvrteční debaty s obyvateli Hranic na Přerovsku nevyloučil, že bude znovu kandidovat na funkci hlavy státu. Podobnému dotazu čelil i při setkání s olomouckými zastupiteli....

22. ledna 2026  19:38,  aktualizováno  19:51

Na čem se Trump s Ruttem dohodli bez Dánska a co to znamená pro Rusko a Čínu

Šéf NATO Mark Rutte a americký prezident Donald Trump při jednání v Bílém domě....

Americký prezident Donald Trump po jednání s šéfem NATO Markem Ruttem zmírnil své výhrady i hrozby cly vůči Evropě. Klíčem k dohodě se stal slib revize smlouvy z roku 1951, která Spojeným státům...

22. ledna 2026  19:29

Česko má také pozvánku do Trumpovy Rady míru. Vyjádřit se má Babiš i Macinka

Premiér Andrej Babiš a americký prezident Donald Trump (7. března 2019)

Česká republika obdržela pozvánku do nově vznikající Rady míru, iniciované americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Informoval o tom poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček s tím, že definitivní...

22. ledna 2026  16:38,  aktualizováno  19:08

Policie dle nového paragrafu stíhá prvního špiona, vláda jej chce i nadále zrušit

Kandidát na ministra spravedlnosti, Jeroným Tejc (ANO) na tiskové konferenci po...

Policie v sobotu zadržela člověka, který je podezřelý z činnosti pro čínskou zpravodajskou službu. Byl obviněn z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Jde o vůbec první případ stíhání podle tohoto...

22. ledna 2026  12:33,  aktualizováno  19:04

Lídři EU jednají o Grónsku. Babiš se nejprve setkal s Tuskem

Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala. Tisková konference...

V Bruselu se do 19 hodin koná mimořádný summit Evropské unie svolaný kvůli opakovaným požadavkům amerického prezidenta Donalda Trumpa připojit Grónsko ke Spojeným státům. Českou republiku na...

22. ledna 2026  10:58,  aktualizováno  19:02

K Trumpovi má v EU různý přístup pět skupin. Jednu vede Babiš, píší v Bruselu

Tisková konference po jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve...

Jak se Evropská unie postaví k chování amerického prezidenta Donalda Trumpa? Podle bruselského portálu Politico existuje pět různých skupin politiků rozdělených podle přístupu k americkému vůdci....

22. ledna 2026  18:52

Motivování lékařů i doprava. Pavel chválí kraj také za řešení benzenové havárie

Prezident Petr Pavel zahájil návštěvu Olomouckého kraje v hejčínském gymnáziu....

Prezident Petr Pavel zahájil ve čtvrtek ráno svou druhou oficiální a celkově třetí návštěvu Olomouckého kraje. Zatímco první dvě byly zaměřeny na sever regionu, nyní vyrazí na několik míst Olomoucka,...

22. ledna 2026  4:54,  aktualizováno  18:51

Výhrůžka na adresu prezidenta. Frustrovaný člověk dal průchod emocím, řekl Pavel

Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)

V souvislosti s návštěvou prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji policisté prověřují nevhodný komentář k článku uveřejněný na sociální síti. Osmapadesátiletého pisatele z Prostějovska zadrželi. Je...

22. ledna 2026  11:28,  aktualizováno  18:31

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Šéf pohraničníků s agenty ICE hodil na lidi slzný granát, vítr obrátil plyn proti nim

Policisté použili proti demonstrantům v Minneapolisu slzný plyn

Demonstranti v americkém Minneapolisu, který nepřestává vřít po zastřelení Renée Goodové agentem úřadu ICE, natočili bezpečnostní složky při zásahu proti dalšímu protestu. Na videích je vidět, že...

22. ledna 2026  18:04

Pavel Novotný chce zpátky do ODS. Přijde velký souboj idejí, slibuje

Exstarostu Řeporyjí Novotného propustili z vězení. (2. října 2025)

Exstarosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný se chce po propuštění z vězení vrátit do ODS. O podání přihlášky informoval ve čtvrtek na síti X. Redakci iDNES.cz Novotný řekl, že věří v úspěšné vyřízení...

22. ledna 2026  17:12,  aktualizováno  17:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.