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Pavel přijme prezidenta Rumunska. Budou řešit bezpečnost východního křídla NATO

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  13:05aktualizováno  13:31
Briefing prezidenta Petra Pavla před odletem do USA na Valné shromáždění OSN....

Briefing prezidenta Petra Pavla před odletem do USA na Valné shromáždění OSN. (20. září 2026) | foto: ČTK

Prezident Rumunska Nicušor Dan na summitu takzvané Karpatské osmičky. (18. září...
Briefing prezidenta Petra Pavla před odletem do USA na Valné shromáždění OSN....
Nicušor Dan spolu se svou ženou. (18. května 2025)
Briefing prezidenta Petra Pavla před odletem do USA na Valné shromáždění OSN...
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Prezident Petr Pavel a jeho rumunský protějšek Nicušor Dan budou ve středu v Praze jednat o posilování bezpečnosti na východním křídle Severoatlantické aliance (NATO), obchodní a obranné spolupráci i o českých krajanech v rumunském Banátu. S rumunským prezidentem se ve středu v Praze sejdou i premiér Andrej Babiš (ANO) a předsedové Sněmovny a Senátu Tomio Okamura (SPD) a Miloš Vystrčil (ODS).

Babiš bude s Danem ve středu odpoledne jednat vedle rozvoje česko-rumunských vztahů a spolupráce v obraně a bezpečnosti i o podpoře konkurenceschopnosti Evropské unie a přípravě víceletého finančního rámce EU. Mezi tématy bude i posilování energetické bezpečnosti a dopravní propojenosti ve střední a jihovýchodní Evropě.

Rumunský prezident přijede na Pražský hrad společně s partnerkou Mirabelou Gradinaruovou v 10:30, po uvítacím ceremoniálu je v plánu soukromé setkání prezidentských párů a jednání delegací obou zemí. Následně prezidenti vystoupí na společné tiskové konferenci.

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Středeční schůzka je podle Hradu prvním bilaterálním jednáním prezidentů obou zemí od roku 2014. Dan s Pavlem se podle něj doposud setkali jen krátce při mezinárodních akcích. Například letos v květnu český prezident zavítal do Rumunska na summit takzvané Bukurešťské devítky (B9), která sdružuje země východního křídla NATO.

Právě spolupráce v NATO bude jedním z témat jednání. Rumunsko je podle prezidentské kanceláře pro ČR zásadním partnerem v jihovýchodní Evropě a blízkým spojencem v NATO i Evropské unii.

Země podle ní sdílí blízké postoje v energetice, pohledu na emisní povolenky ETS, v konkurenceschopnosti a vnitřním trhu, ale i v podpoře Ukrajiny a Moldavska.

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Návštěva by podle Hradu mohla přinést nový impuls spolupráci v obraně a ekonomice. Rumunsko je podle něj největším partnerem Česka v jihovýchodní Evropě, obchodní výměna loni dosáhla 174 miliard korun, z toho 97,5 miliardy tvořil český export. V Rumunsku pak podle prezidentské kanceláře působí přes 1350 firem s českou účastí a ČR patří mezi první desítku investorů v Rumunsku. Potenciál pro rozvoj spolupráce vidí vedle obrany i v dopravě či energetice.

Prezidenti budou hovořit i o českých krajanech v Rumunsku. Převážně v Banátu se podle Hradu k české národnosti hlásí 1576 lidí, od voleb v roce 2024 má česká menšina svého poslance v rumunském parlamentu.

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