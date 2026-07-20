Grolich se na Hradě sešel s prezidentem Pavlem. Darem mu donesl kávu pro rebely

Hlavním tématem schůzky bude podle předsedy lidovců aktuální politická situace.
„Myslím si, že pan prezident bude mít také řadu témat. My se hlavně chceme bavit o tom, jakým způsobem připravujeme naši hospodářskou strategii, jaké budou její základní pilíře a jak o ní uvažujeme,“ uvedl.
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„Rádi od něj uslyšíme zpětnou vazbu nebo nějaký komentář, a to je za mě určitě to nejdůležitější. Na vládě samozřejmě padly i některé zajímavé věci, které se ho týkají, takže je s ním také rádi probereme,“ doplnil.
Jedním z důvodů schůzky je i nové vedení KDU-ČSL, kterému Grolich od dubna předsedá. „Jsme nové vedení lidovců a určitě se chceme pobavit o tom, jak si představujeme fungování strany a její další směřování,“ řekl. S prezidentem chtějí probrat také nadcházející komunální a senátní volby i spolupráci s ostatními stranami, především v opozici.
Grolich prezidentovi přivezl také dárek v podobě kávy z brněnské pražírny Rebel Bean. „Pan prezident je poslední dobou takový celkem rebel, tak pro něj máme kávu,“ vtipkoval před schůzkou.