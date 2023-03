První úkoly Pavla po slibu: jmenování nového ministra a zákon o penzích

Jmenování nového ministra životního prostředí bude pro novou hlavu sice premiéra v nové funkci, ale zároveň očekávaná věc.

Bylo dopředu známo, že lidovecký politik Petr Hladík povede ministerstvo, které zatím souběžně s ministerstvem práce a sociálních věcí vede šéf lidovců Marian Jurečka.

V případě penzí jde o ale první velkou Pavlovu zkoušku ve funkci hlavy státu. A není vůbec jisté, jak se zachová. Příští středu se kvůli tomu sejde s předními politiky hnutí ANO Alenou Schillerovou a Karlem Havlíčkem, kteří ho požádají, aby nepodepisoval nižší růst penzí navržený vládou.

Po obstrukcích ve Sněmovně schválily obě komory parlamentu, že penze mají od června vzrůst v průměru o 760 korun, zhruba o tisícovku méně než podle současných pravidel. Před pár dny Pavel řekl, že jako občan má pochybnosti o některých aspektech novely, na které upozorňují i odborníci.

Ještě před schůzkou s politiky ANO zamíří Petr Pavel na svou první zahraniční cestu – v pondělí a v úterý 13. a 14. března na Slovensko.

Během prvních sta dnů ve funkci plánuje navštívit všechny sousední země. Po Slovensku zamíří do Polska a 21. a 22. března do Německa. V dubnu má Pavel v plánu navštívit sídla Evropské unie a Severoatlantické aliance v Bruselu. V květnu chce jet do Maďarska a Rakouska.

S premiérem Petrem Fialou se už nový prezident dohodl na koordinaci zahraniční politiky. Předseda vlády bude nadále zastupovat Českou republiku v evropských orgánech, prezident na summitech NATO.

Podobu další pomoci Ukrajině, proti které rozpoutalo válku Rusko pod vedením Vladimira Putina, může nastínit klíčový summit Severoatlantické aliance, který se koná 11. a 12. července v litevském hlavním městě Vilniusu.

Chce před tím navštívit navštívit Kyjev společně se slovenskou hlavou státu Zuzanou Čaputovou. „Summit NATO bude klíčovým momentem pro budoucnost bezpečnosti v Evropě,“ řekl Petr Pavel v lednu. „Bude možná i také obsahovat velice důležitou diskusi o možném mírovém urovnání konfliktu na Ukrajině,“ prohlásil.