Karlovarský kraj chce zřídit vysokou školu. Prezident to podporuje, říká hejtmanka

Karlovarský kraj je jediný, který nemá na svém území sídlo vysoké školy. Jeho představitelé to chtějí změnit. Cesty pro vznik vysoké školy v kraji jsou dvě, buď na základě změny zákona, nebo vznikem vysokoškolského ústavu pod hlavičkou Západočeské univerzity v Plzni (ZČU).

Zastupitelé Karlovarského kraje v pondělí potvrdili, že podporují obě varianty. Pozvání na Pražský hrad dostala na středu nejen Mračková Vildumetzová, ale i rektor ZČÚ Miroslav Lávička a ministr školství Mikuláš Bek (STAN).

„Preferujeme založení plnohodnotné školy, v minulosti jsme se pokoušeli o to, aby u nás působily jednotlivé fakulty, ale nepovedlo se to v takové míře, jak bychom chtěli. Lidé nám stále odcházejí z kraje. Pokud by vysoká škola v kraji byla, očekáváme i příchod investorů,“ řekla Mračková Vildumetzová.

Kraj předložil vlastní návrh zákona o zřízení veřejné vysoké školy. Vláda k němu v březnu zaujala negativní stanovisko. V připomínkovém řízení se setkal s výhradami ministerstva školství, financí a od ministra pro vědu. Předlohou by se nyní měla zabývat Sněmovna.

Musela by to však stihnout do podzimních voleb. „Je nutné, aby se zákon o zřízení vysoké školy dostal na pořad schůze v Poslanecké sněmovně. Je v paragrafu 90, může být schválen hned v prvním čtení. Pokud se to podaří, hned začneme pracovat na zřízení školy,“ doplnila hejtmanka.

Vysoká škola by měla sídlo v budově Střední školy keramické a sklářské v Karlových Varech. „Dostali jsme 1,4 miliardy z dotačních prostředků na rekonstrukci budovy. Nyní máme možnost do budovy včlenit i vysokou školu. Budova je velká a na začátek by určitě stačila,“ dodala hejtmanka.

Zřízení vysoké školy v regionu vláda podporuje. Podle Beka je nutné zvážit, zda by výhodnější variantou nebyl vznik vysokoškolského ústavu. Považuje to za výhodnější a rychlejší variantu.